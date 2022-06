Investigadors de l'àrea Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN) del Consorci Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa (CIBER) i la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISVP han associat associen el consum de llet sencera amb el deteriorament cognitiu en persones grans.

En un nou estudi transversal publicat a 'Molecular Nutrition and Food Research', en què també han col·laborat científics del CIBERESP i el CIBERDEM, revelen una informació "sorprenent" en vincular l'alt consum de llet sencera amb una taxa més elevada de deteriorament cognitiu en persones adultes amb alt risc de malaltia cardiovascular.

Llet sencera @ep

Aquest treball proporciona una major comprensió de la relació potencial existent entre el consum de lactis i la salut cognitiva.

"No obstant, són necessàries futures investigacions per continuar explorant l'impacte que pot tenir la llet i derivats a llarg termini per poder dir que hi ha una relació de causa-efecte, i poder donar recomanacions a la població en relació a la salut cognitiva ", adverteixen.

La salut cognitiva és un factor important per garantir la bona qualitat de vida dels adults grans i preservar-ne la independència. La llet i els productes lactis es recomanen en adults majors principalment pels seus possibles beneficis relacionats amb la salut òssia i el control de la pressió arterial.

Els resultats d‟aquest estudi, realitzat dins del context del projecte europeu Eat2BeNice, permeten comprendre millor l‟associació que existeix entre el consum de lactis i la salut cognitiva.

El consum total de productes lactis no es va associar amb la cognició al cap de dos anys de seguiment duna població de 6.000 adults amb alt risc cardiovascular. No obstant això, el consum de llet sencera es va associar estadísticament significatiu amb una taxa més elevada de deteriorament cognitiu.

El treball va evidenciar l'existència d'una associació positiva entre l'alt consum de llet sencera i la taxa de deteriorament cognitiu en adults més grans d'alt risc de malaltia cardiovascular , en comparació dels que consumien menys quantitat de llet durant un període de dos anys de seguiment .

No obstant això, no es van observar associacions significatives amb el consum de llet i productes lactis baixos en greix, ni amb els lactis fermentats (és a dir, iogurt i formatge) o no fermentats (és a dir, tots els tipus de llet).

"Fins ara, s'ha suggerit que el consum de llet i altres tipus de productes lactis juga un paper en la prevenció del deteriorament cognitiu i la demència relacionats amb l'edat.

Tot i això, l'evidència és una mica controvertida i poc clara, especialment pel que fa al canvi en el consum al llarg del temps, al tipus de productes lactis segons el seu contingut en greix, oa l'estat de fermentació en què es troben aquests lactis" , sosté la investigadora del CIBEROBN, Jiaqi Ni.

L'estudi ha estat realitzat per la investigadora predoctoral Jiaqi Ni i dirigit per Jordi Salas-Salvadó, Nancy Babio i Stephanie K. Nishi, del Canadian Instituts of Health Research (CIHR), en col·laboració amb el consorci d'investigadors PREDIMED-Plus.