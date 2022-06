L'expresident del Govern Mariano Rajoy.

Una jutgessa d'Andorra ha imputat l'expresident del Govern, Mariano Rajoy i els exministres Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro per, presumptament, extorsionar la Banca Privada d'Andorra (BPA) per obtenir informació financera de polítics catalans per frenar el procés, segons ha informat L'Espanyol.

La imputació prové d'una querella presentada per l'Institut de Drets Humans d'Andorra, l'associació Drets i l'expresident de BPA, Higini Cierco Noguer.