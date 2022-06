Un àrbitre aficionat a El Salvador ha mort després de ser agredit per jugadors i seguidors per mostrar una targeta vermella. José Arnaldo Anaya, de 63 anys, va morir a conseqüència de les lesions internes que va patir mentre arbitrava el partit a l'Estadi Toluca de Miramont, San Salvador , el cap de setmana passat.

José Arnaldo Anaya, de 63 anys, va morir el cap de setmana (Crèdit: Associació Nacional d'Àrbitres d'El Salvador)

L'àrbitre, amb més de 20 anys d'experiència, va mostrar a un jugador la segona targeta groga, fet que va provocar una reacció d'enuig . Altres jugadors i diversos simpatitzants van procedir a atacar-ho, van informar mitjans locals.



Segons Fesfut, l'associació de futbol d'El Salvador, Anaya va ser atacat "brutalment" per "pseudo seguidors i jugadors" i li van provocar ferides "contundents" que el van portar a la mort. “Com a federació condemnem tots els actes de violència que s'estan generant als diferents escenaris esportius del país”, es llegeix en un comunicat de la Federació El Salvador.

Anaya va rebre atenció mèdica a la pista i va ser traslladat al proper hospital Zacamil per rebre tractament addicional, on els metges van identificar una hemorràgia interna que no van poder aturar, i va acabar morint.