Nancy Crampton Brophy , l'autora que va escriure el famós assaig “ Com assassinar el teu marit ”, va rebre l'ordre de passar la resta de la seva vida entre reixes per l'assassinat del seu propi marit. La dona d'Oregon de 71 anys va ser sentenciada a cadena perpètua dilluns per l'assassinat el juny del 2018 del seu marit Daniel Brophy, va informar CNN. Nancy va ser declarada culpable per un jurat al maig.

Els fiscals van al·legar que l'escriptora va matar el seu cònjuge per adquirir una pòlissa d'assegurança de vida d'1,5 milions de dòlars . Nancy, una novel·lista romàntica autopublicada que el 2011 va escriure una publicació de bloc fictícia titulada "Com assassinar el teu marit", va seguir Daniel a la feina i li va disparar amb una pistola.

Segons The Washington Post, inicialment va comprar un kit d'acoblament de "pistola fantasma" no registrat per dur a terme el crim, però finalment va optar per una pistola de 9 mm. A partir d'aquí, Nancy suposadament va canviar el canó de la pistola per un altre per presentar una arma a la policia que no coincidia amb els casquets de bala de 9 mm que es van trobar a l'escena.

Nancy Crampton Brophy amb el seu marit assassinat, Daniel Brophy

Fa quatre anys, el matí del 2 de juny de 2018, Dan estava omplint galledes de gel i aigua en una aigüera, preparant-se per al seu dia com a instructor a l'Institut Culinari d'Oregon, quan algú li va disparar a l'esquena i al pit. L'home de 63 anys va ser trobat pels alumnes.

Anys més tard, a la cort, l'advocat defensor de Nancy va argumentar que el seu client no es va beneficiar de la mort de Dan i que ella no tenia motius per matar el seu marit . Els fiscals van argumentar que les càmeres de seguretat van captar Nancy conduint a prop de l'escola culinària uns 40 minuts abans de la mort del seu marit, segons The Washington Post. CNN va informar que Nancy va testificar que l'albirament va ser simplement una coincidència.

L'assaig de Nancy del 2011 "Com assassinar el teu marit". assumeix la personalitat d'una dona que vol matar el seu marit, encara que la seva conclusió en realitat no advoca per assassinar el seu marit a la vida real. Segons KPTV , el jutge va excloure l'assaig de l'ús com a prova al judici, qualificant-lo d'"inadmissible".

En un to irònic, en què assumeix la personalitat d'una dona que vol assassinar el seu marit, Nancy va escriure: "El divorci és car, i realment vols dividir les teves possessions?". Va afegir: “O si et vas casar per diners, no tens dret a tot això? L'inconvenient és que la policia no és estúpida. T'està mirant primer. Així que has de ser organitzat, despietat i molt intel·ligent ”. Nancy va concloure l'assaig assenyalant que "és més fàcil desitjar que la gent mori que matar-la de debò".

Dan era una figura molt coneguda a la comunitat culinària d' Oregon i tenia una especial experiència en fongs . Segons The Washington Post, Nancy va demanar a la policia que escrivís una carta declarant oficialment que ella no era sospitosa només quatre dies després de la seva mort, i que va fer reclams en 10 pòlisses d'assegurança de vida a continuació. Va ser arrestada i acusada de l'assassinat del seu marit el setembre del 2018.