La mesa electoral del Cercle d'Economia ha validat les candidatures de Jaume Guardiola i Rosa Cañadas a la presidència de l'entitat després de comprovar els avals presentats per les dues precandidatures.

Ho ha fet després de concloure que tots dos precandidats tenen els 50 avals suficients per concórrer a les eleccions, previstes per al 12 de juliol, ha informat la institució en un comunicat aquest dimarts.

Els candidats a la presidència del Cercle d'Economia Rosa Cañadas i Jaume Guardiola - DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

Guardiola concorre als primers comicis de la història de l'entitat després de validar-se 588 avals dels 601 que va presentar i Cañadas ho fa amb 216 avals validats , si bé si escau no es van donar a conèixer els totals presentats.

La mesa electoral està presidida per Salvador Alemany i integrada per Jordi Hereu i Mònica Ribé, tots dos membres de la junta directiva sortint, i Esther Seuma i Joan Torras, socis del Cercle elegits per sorteig davant de notari.

Tots dos candidats van presentar divendres les candidatures: Cañadas va donar a conèixer un equip de 16 persones, de les quals cinc són menors de 40 anys, mentre que Guardiola ho va fer acompanyat d'un equip de 21 persones, amb 17 de la junta anterior.