El president de Renfe, Isaías Táboas, ha anunciat avui que el proper 6 de setembre es farà públic el nom de la nova plataforma integral de mobilitat, el projecte RaaS. Aquesta novetat s'ha comunicat aquest matí en el marc del congrés mundial Global Mobility Call, en què Renfe participa com a aliat global.

Durant la seva intervenció, Isaías Táboas, ha recalcat que, a partir d'aquell moment, la companyia continuarà treballant molt activament a l'eina per anar incorporant de manera progressiva, al llarg dels propers 5 anys, operadors públics i privats, així com ciutats , amb la intenció de donar cobertura a tota Espanya, encara que inicialment el llançament es realitzi a 14 ciutats.

Una altra novetat important, és que al llarg de les tres jornades del Global Mobility Call, a l'estand de la companyia es durà a terme la captació de clients a través del consentiment de la cessió de dades i que, posteriorment, s'utilitzaran per al llançament embrionari de la plataforma a partir del setembre.

La nova plataforma és una eina digital que oferirà una solució integral de mobilitat a tots els ciutadans, permetent planificar viatges des que el client surt de casa fins que arriba al seu destí i reservar tots els serveis addicionals necessaris durant el trajecte i en destinació. Serà una plataforma oberta, inclusiva i integradora de les diferents operadores del nou ecosistema de la mobilitat. Una iniciativa en línia amb els objectius del Pla Estratègic de la companyia per als propers anys i amb l'Estratègia de Mobilitat dissenyada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).

D'altra banda, després de la ponència de la seva ponència, el president de Renfe ha rebut de mans de la revista AireLibre, mitjà de comunicació oficial del Mobility, el premi concedit a la companyia com a reconeixement a la seva feina i compromís ambiental.

Renfe participa com a aliat global a la primera edició del Global Mobility Call , l'esdeveniment mundial que marcarà el futur de la mobilitat sostenible i que se celebra des d'avui fins al 16 de juny, al Recinte Firal d'IFEMA Madrid.

En el seu compromís per avançar en la sostenibilitat del ferrocarril, la companyia se suma a aquesta trobada internacional com un dels principals actors en la mobilitat sostenible actual i del futur, donant a conèixer els projectes més innovadors definits a la seva estratègia per contribuir al desenvolupament del ecosistema del transport i la recuperació després de la pandèmia.