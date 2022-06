El Govern algerià, per boca de la seva agència oficial de premsa APS, ha carregat aquest dimarts durament contra el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, el qual ha titllat de "piròman" per donar a entendre que Rússia estaria darrere els últims passos d'Alger i ha qüestionat la seva capacitat com a diplomàtic.

Amb el títol "Alger-Madrid: fugida endavant del piròman Albares", l'agència estatal publica un article d'opinió en el qual responsabilitza el ministre d'Exteriors de la "crisi sense precedents" entre els dos països i qüestiona "la capacitat d'un diplomàtic indigne" d'Espanya i els espanyols per haver-se desplaçat Brussel·les a buscar el seu suport després de l'anunci d'Alger que suspenia el Tractat d'Amistat.

El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares

En aquest sentit, l'acusa de "manipular" l'alt representant de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, i d'"enterbolir la credibilitat" de la Comissió Europea pel comunicat "sense fonament contra Algèria" que va publicar arran de la visita d'Albares divendres passat, en què advertia de possibles accions si comprovava que s'havia incomplert l'Acord d'Associació entre el país magrebí i el bloc.

Així mateix, tira en cara a Albares la seva "declaració guinyolesca" a Brussel·les quan assegura que Espanya busca el diàleg "amb un llenguatge de contorn irrespectuós i sobretot, indigne del seu càrrec" i que contrasta amb altres "il·lustres diplomàtics i ministres d'Exteriors d'Espanya inscrits en el panteó de la diplomàcia internacional".

Però el més "grotesc d'aquest individu" encarregat de la política exterior d'Espanya, sosté APS, és que quan va tornar de Brussel·les "va donar a entendre que no és ni més ni menys que Rússia, el mateix Putin, qui seria l'origen d'aquesta crisi".

Alger ha vist en això una "lamentable indirecta als Estats Units i a l'OTAN perquè socorrin un petit ministre superat per les seves pròpies vileses, després d'haver provat en va de mobilitzar la UE".