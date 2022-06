Tots ens vam quedar bocabadats quan, a finals del mes d'abril, Elena Tablada i Chenoa van compartir a les seves xarxes socials una fotografia juntes presumint de la seva bona sintonia. 'Arxienemigues' pel seu passat en comú amb David Bisbal - ja que l'almerienc va començar la seva relació amb la dissenyadora just després de trencar amb la seva companya d'' Operación Triunfo ', quan aquesta estava completament destrossada - totes dues es coneixien 18 anys després i, com confessaven, el feeling entre totes dues havia estat instantani.

Elena Tablada @ep



“ Ha estat una trobada natural. Les mirades parlen i el contacte ha estat amb afecte, són molts anys ja ” confessava Chenoa; Elena, al seu torn, apuntava que encara que mai no havien coincidit, "al veure-la semblava que ja la coneixia. L'he saludat i ha estat normal. Hi va haver bona química i no m'ha sorprès que n'hi hagués". "La primera impressió va ser boníssima i m'alegro que ens haguem conegut, era el moment perfecte" reconeixia.



Tot i la seva bona sintonia, les ex de Bisbal no s'han tornat a veure i, com és lògic, la dissenyadora no és a l'exclusiva llista de convidats al casament de Chenoa, per a la qual queden només 48 hores. Un moment molt especial en la vida de l'artista, a qui Elena ha volgut desitjar "el millor", felicitant-la davant les càmeres. " Em cau fenomenal i li desitjo que tot li vagi fenomenal " ha confessat.



Molt discreta, però, la mare de la filla gran de l'almerienc ha evitat pronunciar-se sobre el contracte de confidencialitat que la cantant hauria fet signar els seus convidats, encara que sí que ha comentat que "no hi ha millor lloc" per casar-se que Palma de Mallorca.