Imagin , la plataforma de serveis digitals i estil de vida impulsada per CaixaBank , segueix apostant per fomentar entre els seus usuaris la consciència pel desenvolupament sostenible i llança una nova eina a la seva app perquè els imaginers puguin calcular la seva empremta de carboni. A través de la calculadora de CO2, els més de 3,7 milions d'usuaris d'imagin podran mesurar quin és el seu impacte al planeta.

La calculadora permet que els imaginers, després de respondre a un qüestionari sobre els seus hàbits de vida, extreguin la xifra concreta de la seva petjada de carboni - CAIXABANK

La nova funcionalitat de l'app permet que els imaginers, després de respondre un qüestionari sobre els seus hàbits de vida vinculats a l'alimentació, les compres, la llar i els viatges, extreguin la xifra concreta de la seva empremta de carboni i coneguin on estan ubicats respecte mitjana a Espanya i el valor recomanat. Els usuaris, a més, podran accedir a una sèrie de continguts amb recomanacions i consells per millorar els seus hàbits, que els ajudaran a ser més sostenibles i anar reduint la petjada de carboni.

El projecte forma part del conjunt de productes, serveis, continguts, acords i iniciatives basades en la sostenibilitat que imagin, a través d'imaginPlanet, desenvolupa per generar un impacte positiu al planeta i al conjunt de la societat. Com a incentiu per promoure la implicació dels imaginers en aquesta iniciativa, imagin compensarà 5kg de CO2 per cada nou usuari que calculi la petjada de carboni a través d'aquesta nova eina. L'acció contribuirà al compromís d'imatge de compensar 200 tones de CO2 durant el 2022.

Noves accions i continguts dimpacte positiu

Amb aquesta iniciativa, imagin reforça la clara aposta per la sostenibilitat, que constitueix un dels pilars de la seva estratègia. El pla de sostenibilitat d'imagin implica que tot el model de negoci i la seva organització estiguin compromesos amb criteris de coherència, compromís social i mediambiental, transparència i innovació.

En aquest context, cal destacar la posada en marxa d'una nova campanya de captació de nòmines amb incentius basats en la sostenibilitat, com és habitual a imagin. Durant aquest mes de juny, per cada usuari que domiciliï la nòmina, imagin contribuirà a la neteja de 10 quilograms de plàstics i residus del mar. imagin és especialment activa en la conservació de mars i oceans, un dels seus principals àmbits dactuació mediambiental. En els darrers mesos, s'ha recollit més d'una tona de residus del mar a través dels 'imagin Seabins', els contenidors marins flotants que ha instal·lat a diferents ports espanyols i amb els quals es preveu recollir cada any fins a 10 tones de residus del mar.

La protecció de boscos és un altre dels àmbits clau d'imagin per impactar positivament al planeta. Durant la setmana passada, en el marc de la tercera edició de l'imaginPlanet Tour, dos influencers van recórrer en bici més de 150 quilòmetres a l'illa de Mallorca per donar difusió a espais i projectes sostenibles de l'illa. Per cada quilòmetre recorregut, imagin plantarà un arbre en un bosc de la Vall d'Iroles (Àvila), que el 2019 va patir un incendi que va afectar greument la superfície arbrada de la zona i el seu ecosistema. L?acció ha comptat amb la implicació de més de 70.000 usuaris de la comunitat Strava.

Tota aquesta aposta per la sostenibilitat ha permès que la plataforma compti amb la certificació B Corp , que garanteix el compliment dels més alts estàndards de desenvolupament social i ambiental, transparència pública i responsabilitat empresarial de la companyia per equilibrar el benefici econòmic amb el propòsit social .

3,7 milions d'imatges

imagin és una plataforma d'estil de vida impulsada per CaixaBank que ofereix serveis digitals, financers i no financers, que ajuden els usuaris, majoritàriament joves menors de 30 anys, en la vida diària i en els projectes de futur. Actualment compta amb una comunitat de 3,7 milions d'usuaris, una xifra en creixement continu gràcies a l'àmplia oferta de continguts i serveis -bona part, d'accés gratuït-, la facilitat de registre i la creació de diversos nivells de vinculació, que , a diferència dels bancs tradicionals, no necessàriament impliquen l'alta com a client financer.

Els continguts digitals d'imagin s'organitzen al voltant de cinc grans verticals: música (imaginMusic), videojocs (imaginGames), tendències (imaginCafè), tecnologia (imaginShop) i sostenibilitat (imaginPlanet). Així mateix, imagin ofereix experiències i avantatges especials en àmbits com ara els viatges o la mobilitat urbana.

A més, l'aplicació imagin desenvolupa una oferta de productes financers per cobrir les necessitats d'estalvi i de finançament dels joves que han entrat a l'edat adulta i que comencen a tenir els primers ingressos i els projectes d'estil de vida propis. En aquest sentit, imagin manté les característiques que l'han convertit en líder bancari per al públic jove: operativa mobile only (els serveis es presten exclusivament a través de l'app, sense oficines i sense web, que només compleix funcions informatives), sense comissions per a lusuari i amb un llenguatge propi, senzill i clar, especialment adequat per a una comunicació directa amb els joves.