Totes les comunitats autònomes excepte el Principat d'Astúries i les Canàries tindran aquest dimecres avisos de risc (groc) o risc important (taronja) per temperatures elevades, que podran assolir els 43 graus centígrads en diversos punts de la geografia, que està sota els efectes de una onada de calor que va començar diumenge passat i que es prolongarà, com a mínim fins dissabte, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Tindran avís groc per risc per temperatures de 34ºC a 37ºC al País Basc; de fins a 38ºC a la Comunitat Valenciana; Múrcia tindrà valors de fins a 38 o 40ºC; a Orense (Galícia) l'avís per calor preveu màximes de 36 a 37ºC, igual que a Cantàbria i Illes Balears se situarà entre 36 i 38ºC.

A la resta de les comunitats autònomes i províncies afectades l'avís serà de risc important (taronja), atès que el mercuri arribarà a valors de 36ºC a 43ºC a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Catalunya, Extremadura, Comunitat de Madrid, Navarra i la Rioja.

En concret, les temperatures més altes s'esperen a les valls de l'Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. En general els cels estaran poc ennuvolats o amb núvols alts i predominarà l'estabilitat atmosfèrica al conjunt de la Península i les Balears.

Tot i això, al llarg del dia augmentaran els intervals ennuvolats de tipus mitjà i hi haurà núvols d'evolució que poden deixar alguns xàfecs o tempestes amb precipitacions escasses, més probables en àrees del nord-oest peninsular, el Pirineu i la Ibèrica oriental.

A més, a Galícia i al Cantàbric occidental hi haurà intervals de núvols baixos que remetran al matí a l'interior i persistiran una mica més al litoral.

Per la seva banda, les Canàries tindrà cels poc ennuvolats encara que al nord de les illes al final del dia es formaran núvols baixos.

PRESÈNCIA DE CALIMA I BOIRA

A la Península i les Balears abundarà la calima que serà més espessa a la meitat occidental i la boira serà probable a Galícia i Astúries i no es descarten boires matinals a l'interior de la comunitat gallega.

Les temperatures màximes baixaran al Cantàbric oriental i l'interior est d'Andalusia, però pujaran a l'oest de Galícia i de l'altiplà Nord, així com a l'Ebre i l'interior de Catalunya i de València.

L'AEMET preveu que se superaran els 40ºC a les valls de l'Ebre, Tajo, Guadiana i Guadalquivir. Mentrestant, les mínimes pujaran a l'interior de Galícia i l'oest de l'altiplà Nord ia la resta hi haurà pocs canvis.