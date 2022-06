El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i l’associació empresarial 22@Network BCN han signat un conveni de col·laboració en el marc de la celebració del Barcelona New Economy Week, que se celebrarà a principis d'octubre, entre els dies 3 i 6 d'aquell mes.

El moment de la signatura del conveni. Foto: Consorci de la Zona Franca

El Barcelona New Economy Week - BNEW és un esdeveniment business to business (de negoci a negoci) que aglutina esdeveniments singulars del món immobiliari, la indústria digital, mobilitat, sostenibilitat, talent i city, tots ells amb un denominador comú: la nova economia.

El BNEW reuneix cada any professionals dels diferents sectors econòmics, indústries, petites i mitjanes empreses, grans corporacions, empreses emergents i administracions i institucions. S’espera que en aquesta nova edició participin més de 12.000 persones d’un total de 300 empreses provinents de 145 països.

L’objectiu del BNEW és que els assistents puguin compartir i adquirir coneixements per anticipar-se i afrontar els reptes empresarials del futur, així com maximitzar les oportunitats de negoci a través d’accions de xarxa alhora que descobrint serveis, productes i tendències innovadores i disruptives dels diferents sectors que hi participen.