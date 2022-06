El futbol espanyol fa un nou pas endavant per equilibrar el que cobren homes i dones futbolistes.

La foto de família després de la signatura de l'acord. Foto: RFEF

Ahir 14 de juny, la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) va anunciar que iguala el percentatge que els i les integrants de les seleccions absolutes cobraran en conceptes com els premis que es reben per les participacions en competir en cites UEFA i FIFA i també pels drets d'imatge.

"Vull deixar clar que la Federació no paga salaris ni dietes. Es pagaran primes i avançaments de primes. Totes les jugadores tindran un percentatge dels patrocinis que arribin a partir d'ara", va explicar el president de la RFEF, Luis Rubiales.

Les jugadores rebran més diners, per exemple, per l'acord que la RFEF té amb Adidas i també pels drets televisius. El cas dels drets d'imatge és important. "Això millorarà des d'aquest any, i amb caràcter retroactiu. Ja ha millorat un 20% i l'augment serà del 80% el 2027", va apuntar Rubiales.

La capitana del combinat espanyol, Irene Paredes, i la presidenta del sindicat FUTPRO, Amanda Gutiérrez, van felicitar-se per aquest acord. "Mostrem el nostre agraïment a la RFEF i a Luis Rubiales, per mostrar amb fets el seu interès perquè el futbol femení segueixi creixent. Volem que les jugadores competeixin en igualtat de condicions amb els seus companys per tenir un futur brillant", va apuntar Gutiérrez.