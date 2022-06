CaixaBank ha presentat a un grup d'accionistes les línies principals del seu nou Pla Estratègic 2022-2024, que marca el full de ruta de l'entitat per als propers tres anys.

En un comunicat dimecres, l'entitat bancària ha explicat que el director de Relació amb Inversors i Accionistes de CaixaBank, Edward O'Loghlen, ha traslladat els missatges més importants del nou Pla.

Ha explicat l'entorn econòmic actual i altres aspectes d'interès, i que és un pla ambiciós que "permetrà mantenir una retribució atractiva" per a tots els seus accionistes.

La trobada, celebrada a l'Oficina All in One de Madrid, ha comptat amb la presència d'alguns membres del Comitè consultiu d'accionistes de CaixaBank, a més que els accionistes també s'han pogut connectar a la trobada via online, per assistir a la jornada en remot .

Amb el pla, CaixaBank preveu assolir una rendibilitat superior al 12% i una ràtio d'eficiència del 48% el 2024, així com un increment del 8% del marge d'interessos i la generació d'uns 9.000 milions d'euros de capital.

Les prioritats del Pla Estratègic 2022-2024 de CaixaBank, el primer després de la integració de Bankia, se centren a impulsar el creixement del negoci, enfortir el lideratge en el segment de particulars, convertir-se en el primer banc de més empreses, evolucionar el model de atenció per adaptar-lo al màxim a les preferències dels clients i consolidar-se com "un referent en sostenibilitat a Europa".