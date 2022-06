Un dels millors esportistes espanyols de la història serà pare per primer cop en els pròxims mesos. Es tracta de Rafa Nadal, que pròximament tindrà un fill amb la seva dona, Mery Perelló, segons ha informat la revista ¡Hola!.

Una imatge de la parella. Foto: Europa Press

La revista ha confirmat la notícia ja que la parella, molt discreta amb la seva vida privada, de moment no s'ha pronunciat públicament. De fet, més enllà de la notícia de l'embaràs no hi ha cap més detall; no se sap de quantes setmanes està Perelló ni si la parella coneix el sexe de la criatura.

La parella es va casar l'octubre del 2019 després de 15 anys de relació i ara veuen com la seva família comença a créixer.