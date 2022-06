Ferran Busquets, el director d'Arrels. Foto: Europa Press

Com cada mes de juny, Arrels Fundació ha fet el cens de les persones que dormen al carrer a Barcelona. L'entitat ho fa, de forma ininterrompuda, des del 2008. L'acció es pot fer gràcies a la col·laboració de la Xarxa d’Atenció a persones sense llar de Barcelona (XAPSLL), formada per l’Ajuntament de Barcelona i una trentena d’entitats socials de la ciutat.

Més enllà de les dades (el nombre total ronda o supera el miler de casos des del 2017), Arrels lluita per dignificar les condicions de les persones que es veuen en situació de sensellarisme. El director d'Arrels, Ferran Busquets, en declaracions a Europa Press, analitza que "les taules d'emergència i el món local" són claus en la lluita contra aquestes situacions. De fet, Busquets lamenta que les mesures que impulsen tant el Govern com l'Ajuntament són "insuficients davant una emergència habitacional molt gran".

Busquets es pregunta per què una persona que dorm al ras a Barcelona no pot entrar en la taula d'emergència i aposta per impulsar mesures com l'obertura d'espais de baixa exigència. "Dormir al carrer fa que la vida de les persones es redueixi 20 anys de mitjana", alerta el director de la fundació, que insisteox que hi ha opcions per reduir el patiment dels afectats com albergs i espais de referència on passar el dia i la nit mentre no se'ls pot oferir un habitatge.

TAULES D'EMERGÈNCIA

El director general de Serveis Socials de la Generalitat, Josep Maria Forné, reivindica que a través del marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme estan constituint les gestores de casos, vuit òrgans territorials que s'encarregaran de buscar solucions per a cada cas en funció de la seva situació i necessitats.

Forné considera que una solució possible és entrar en una taula d'emergència habitacional, tot i que aclareix que es tracta d'un recurs més, no pas l'únic, i destaca altres actuacions com la creació d'uns 300 espais residencials cada any.

En aquest sentit, Busquets veu la possibilitat d'entrar en una taula d'emergència com "el primer pas", però remarca que la situació és molt crítica, demana més solucions i titlla la creació d'espais residencials de "totalment insuficient".

NO TENIR LLAR NO ÉS L'ÚNIC PROBLEMA

En els darrers anys Arrels ha parlat amb centenars de les persones que trobaven en aquest cens anual. Des de la fundació expliquen que, l'any passat, el nombre de persones que havien patit una agressió havia crescut un 6% respecte de les xifres que tenien el 2019.

Les sandàlies d'una persona sense llar. Foto: Europa Press

Igualment, la mitjana del temps que cadascun d'ells passa al carrer arriba als 4 anys i 8 mesos, una dada "preocupant" que Arrels diu que també ha crescut de forma sostinguda si es compara amb el 2019.

Un altre indicador que apunta la fundació és que gairebé el 70% dels enquestats deia trobar-se en una situació de vulnerabilitat alta o mitjana.

El coronavirus, a més, ha castigat amb especial duresa aquestes persones; el 59% dels contactats per Arrels durant el cens del 2021 va afirmar "tenir un estat de salut delicat" i un altre 19% admetia patir "alguna malaltia crònica".

"SENSACIÓ AGREDOLÇA" DE L'AJUNTAMENT



Per la seva banda, l'Ajuntament ha manifestat tenir una "sensació agredolça" amb la situació del sensellarisme a la ciutat, que veu complexa i greu i que impacta en moltes polítiques, segons va reconèixer la comissionada d'Acció Social, Sonia Fuertes, durant la comissió de Drets Socials de dimarts.

Fuertes va explicar que l'increment de places residencials no està resolent el problema i ha afirmat que "hi ha molta coincidència de mirada quant a les realitats observades" en l'informe d'Arrels del 2021 i el consistori.