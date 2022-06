Més de 200 estudiants participen en la 10a edició de la proposta educativa Llegeix, càmera i... acció!, impulsada per l'Ajuntament de Girona, que vol potenciar el gust per la lectura dels joves fent que visquin les diferents etapes d’una producció audiovisual.

La foto de família dels participants. Foto: Ajuntament de Girona

Des del setembre l’alumnat participant (3r d’ESO de l’Institut Ermessenda i de 4t d’ESO l’Escola Maristes de Girona) ha treballat per produir les peces audiovisuals i els centres educatius han seleccionat els vint millors projectes, que es van visionar dimarts de la setmana passada als cinemes OCINE de Girona.



Un bibliotràiler basat en Marfil, de Mercedes Ron, fet per un grup d’estudiants de l’Institut Ermessenda, ha rebut el premi al millor bibliotràiler. El premi a la millor producció ha estat per un grup d’alumnes de l’Escola Maristes amb el bibliotràiler sobre el llibre Alguien està mintiendo, de Karen M. McManus, i el premi per a la millor realització ha estat per al que estava basat en Estudi en escarlata, d’Arthur Conan Doyle, realitzat també per un grup d’alumnes de l’Institut Ermessenda.

Els alumnes d'Ermessenda s'han endut tres mencions especials: el premi al millor guió per a Culpa mía, el de millor càmera per Nosotros en la luna i el de millors efectes especials per Harry Potter i la pedra filosofal. En canvi, el de millor adaptació per Marfil, i el de millor direcció artística per El paciente inglés han anat a parar a alumnes dels Maristes.