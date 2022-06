El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha suggerit aquest dimecres poder aixecar les barreres dels peatges de l'autopista C-32 sud quan l'autopista AP-7 "vagi molt carregada".

"Si l'AP-7 està molt col·lapsada en determinats moments, segurament seria raonable que si al costat hi ha una autopista buida, poder rescatar parcialment els peatges per poder permetre que es distribueixin els vehicles", ha manifestat en una entrevista a Catalunya Radio recollida per Europa Press.

Així mateix, ha lamentat la falta de planificació per part de l'Estat davant la fi dels peatges a AP-7: "La falta de planificació per part de l'Estat ha estat tan evident que fins i tot no tenien contractada l'empresa que havia de treure les cabines de cobrament al moment que s'havia acabat la concessió".

NOVES MESURES



Elena ha anunciat aquest dimarts diverses mesures per reduir les cues i l'accidentalitat, així com millorar la mobilitat a l'AP-7, perquè "és inacceptable que hi hagi tantes retencions entre setmana com si fos un diumenge o un divendres", ha dit.

En ser preguntat per si es plantegen prohibir la circulació dels camions a l'AP-7, ha manifestat: "No, perquè és una activitat econòmica, i el que nosaltres no podem fer és paralitzar el país. S'ha de saber conviure: activitat econòmica, transport de mercaderies, la voluntat d'anar de cap de setmana d'algunes persones i la necessitat d?anar a treballar cada dia. S'ha de buscar l'equilibri".