La presidenta de la Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, Francina Alsina, ha criticat la lenta resposta de les administracions públiques a la "greu crisi social" i els ha demanat concreció, rapidesa i planificació en les accions.

Ho ha dit durant la inauguració del setè Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya que se celebra des de dimecres fins dijous al Palau de la Música Catalana sota el lema El repte de la reconstrucció social: noves respostes des del Tercer Sector Social.

A la inauguració del congrés també hi han participat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín.

Aragonès ha reivindicat que les entitats del tercer sector són un "aliat imprescindible" en la defensa de l'estat del benestar i les ha animat a continuar sent exigents amb les administracions responsables de les polítiques públiques.

Borràs ha argumentat que la "realitat complexa" derivada de l'impacte de la pandèmia, la guerra a Ucraïna i l'augment de la inflació s'ha d' afrontar amb una mirada àmplia i les estratègies transversals entre les administracions i les entitats.

Colau els ha agraït la "labor increïble" que han realitzat els darrers anys , especialment durant la pandèmia, per contenir la pobresa, compensar la solitud, oferir espais a persones en situació de sensellarisme i atendre necessitats educatives, entre d'altres.

Marín, que no ha acudit a l'obertura del congrés però ha participat amb un missatge prèviament registrat, veu les entitats socials com una "peça clau" per oferir respostes dignes i justes a la ciutadania i ha advocat per reforçar l'aliança entre aquests actors i món local.

RECLAMACIONS



Alsina ha alertat que Catalunya és "a la cua" a la Llei de Dependència, amb el percentatge més alt de persones pendents de rebre la prestació, i també en pobresa infantil, que afecta un de cada tres menors catalans amb una taxa del 35% davant del 20% de la mitjana europea.

La presidenta de la Taula ha criticat la implantació de l'ingrés mínim vital (IMV), que segons ella no arriba ni a un 10% de les persones en situació de pobresa severa, que ha xifrat més de 890.000 a Catalunya .

També ha reiterat la necessitat d'impulsar una coordinació "correcta" entre l'IMV i la renda garantida de ciutadania (RGC) amb uns requisits que, segons ell, segueixen sent massa rígids i les persones no poden accedir a les prestacions.

Alsina ha subratllat que l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) no es revisa des del 2010 i necessita una "actualització" perquè serveix per valorar la situació de necessitat d'una persona a l'hora d'accedir a prestacions socials i la quantitat que percep.