Una família està iniciant accions legals després que un nen de quatre anys fos sotmès a una 'vasectomia involuntària' durant una operació d'hèrnia. El nen de Texas (Estats Units) va ser operat d'una hèrnia a l'àrea de l'engonal l'agost de l'any passat, però un metge va tallar per error un dels tubs que transporten el semen.

Significa que és probable que el nen hagi de sotmetre's a més cirurgies i podria enfrontar problemes de fertilitat més endavant a la vida. Randy Sorrels, un advocat que representa la família mentre demanen tant el metge com l'hospital, va dir a Fox4: "Creiem que el cirurgià va tallar accidentalment el conducte deferent, un dels conductes que transporta el semen reproductiu. Podria afectar aquest jove per la resta de la vida”.

Va dir que a la família el preocupava com afectaria això el seu fill tant físicament com emocionalment, i que ell "hagués d'explicar-ho a una possible parella amb la qual tindria fills" . Sorrels va afegir: "No és un error comú en absolut".

"Aquí, el metge no va poder identificar amb precisió l'anatomia que necessitava ser tallada. Això no es va saber fins que va ser revisat per un altre metge al postoperatori", va afirmar l'advocat. . El cirurgià que va operar el nen no tenia problemes previs de negligència

"Els pares s'enfronten ara a la difícil tasca d'explicar-ho al fill a l'edat apropiada", va lamentar el lletrat.

Els homes busquen comunament la vasectomia com una forma de control de la natalitat. En tallar el tub que porta l'esperma al semen, els pacients poden ejacular sense risc que es produeixi un embaràs. És possible revertir una vasectomia, però això no sempre és exitós.