La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, durant una roda de premsa després del Consell Executiu setmanal, el 14 de juny del 2022, a Barcelona

" No sé per què fan tanta por les nostres pits ", va dir Rigoberta Bandini -i avui ha hagut de recordar la periodista Mayka Navarro-. L'escot de la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha estat censurat aquest matí durant una entrevista a Els Matins de TV3.

Plaja ha començat l'entrevista amb un escot visible, i després d'una pausa de 25 segons on la televisió ha posat un vídeo, li han tret l'americana i han posat agulles per pujar la samarreta, segons ha denunciat la periodista Anna Punsí. A més, la televisió pública ha mogut el rètol que surt a la pantalla per tapar definitivament l'escot de la portaveu del Govern.

Després del moment incòmode, la periodista Mayka Navarro, que era a la taula de debat, ha demanat la paraula. "He de fer un petit apunt, perquè si no no seré jo", ha començat dient la periodista, mentre s'obria la camisa i mostrava el seu escot. "Vull reivindicar els pits de la portaveu del Govern Patrícia Plaja que de manera incomprensible ha estat censurada durant l'entrevista", ha afegit.

"Llavors jo, que també tinc molts pits, reivindico els pits de Plaja i els de totes les dones que sortim en aquesta televisió", ha prosseguit Navarro, per acabar recordant les paraules de la cantant catalana que va triomfar al Benidorm Fest: " Potser que tingués raó Rigoberta Bandini. Però a mi els pits de Patricia Plaja no em fan cap mena de por ”, ha conclòs.