Arxiu - El cinquè tinent d'alcalde de Barcelona, Albert Batlle, a una foto d'arxiu.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detectat 85 associacions cannàbiques que venen estupefaents d'entre les 223 que tenen llicència a la ciutat , en el marc de la campanya d'inspeccions que va impulsar el juliol del 2021 per notificar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ( TSJC) que prohibeix la seva promoció, venda i cultiu, i per comprovar si la complien.

Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, a la comissió de Presidència d'aquest dimecres en resposta a una proposició de la regidora no adscrita, Marilén Barceló, que ha acceptat i que demanava ampliar el control policial a la zona de la Rambla, Gòtic i Raval per actuar davant de captadors que ofereixen serveis de 'Coffee Shop' i venda de drogues a la via pública.

“ Des de Ciutat Vella ens han anunciat el ressorgiment de captadors a la zona de la Rambla. S'està treballant per identificar aquests possibles punts de venda i actuar ”, ha explicat Batlle, i ha afegit que per això és clau la informació que faciliten les associacions veïnals.

També ha detallat que entre aquests 85 locals s'han obert 16 diligències informatives i se n'ha precintat conjuntament amb el cos de Mossos.

Així mateix, ha informat que la policia local ha inspeccionat 159 associacions del total i que, entre aquestes, 48 s'han negat a la inspecció i 13 ja havien tancat.

Segons ha afegit, des d'aquest gener s'han fet tres entrades a associacions cannàbiques autoritzades pels jutjats per presumpte delicte contra la salut pública i s'han fet 42 intervencions a la via pública en matèria penal vinculades amb delictes contra salut pública a la Rambla i els seus rodalies.

Ha afegit que es manté un control "estricte" en associacions d'aquest tipus fent seguiment i ha detallat que al novembre se'n van inspeccionar 31.