L Ajuntament de Barcelona ha imposat una multa de 1.501 euros a una veïna del barri de Sarrià per tenir un llimoner a la porta de casa seva, segons ha revelat El Jardí en exclusiva. El consistori barceloní ha sancionat la veïna per una infracció "molt greu" segons l'Ordenança de les Vies i Espais Públics.

La dona, que viu al carrer Jaume Piquet, ha explicat a l'esmentat mitjà que feia dos anys que tenia el llimoner a la porta del seu domicili i mai no havia rebut cap avís previ a la multa. A més, el petit carrer on hi ha el seu domicili és ple de plantes.

El carrer Jaume Piquet, on han multat la veïna

L'Ajuntament ha informat a l'afectada que si en qualsevol moment anterior a la resolució d'aquest procediment reconeix la seva responsabilitat , se li aplicarà una reducció del 20% de l'import de la sanció. Aquesta resolució s'incrementarà fins al 65% si, a més, efectua el pagament voluntari”, adverteix l'escrit a la multa consultada per El Jardí.