L' Associació General d'autònoms-pimes transportistes de Catalunya (AGTC) ha titllat d'“injusta i ineficient” la prohibició de circular camions els dissabtes de 10.00 a 14.00 hores i de 17.00 a 22.00 hores els diumenges durant tots els caps de setmana de juliol i en dates de intensitat especial de la mobilitat estipulada per la Generalitat.

En un comunicat, l'associació ha criticat aquest dimecres que la decisió s'ha pres "sense escoltar els representants del sector del transport de mercaderies per carretera" , i ha recordat que els camions hi circulaven obligatòriament des del 2018 per la prohibició de fer-ho per carreteres nacionals paral·leles.

Els camions no són, als ulls, "els responsables de l'increment de trànsit que ha experimentat" la via, i l'associació defensa que implementar aquestes mesures comportarà que s'estigmatitzi i assenyali el sector.

Imatges aèries del trànsit a l'AP-7

L'AGTC ha advertit de les "conseqüències tan negatives que aquesta mesura tindrà per a les exportacions espanyoles", tenint en compte que per l'AP-7 circulen amb destinació a la resta d'Europa el 60%, segons les xifres.

A més, ha criticat "manca d'infraestructures adequades per a aquells transportistes que es vegin obligats a parar en aplicació de les restriccions esmentades" , cosa que demostra la precarietat i les dificultats a què s'enfronta el sector, en les seves paraules.

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, va anunciar dimarts mesures per pal·liar les congestions registrades a l'autopista com limitar la circulació de camions per la dreta ia 80 quilòmetres per hora al tram sud de dos carrils, i al tram central els dies previs a un festiu des de les 17 hores, demanar baixar velocitat a 110 i instal·lar carrils addicionals i velocitat variable.