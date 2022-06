El 45 per cent de les persones no ha sentit veritable felicitat des de fa més de dos anys i el 25 per cent no sap, o ha oblidat, què significa sentir-se realment feliç, segons un nou informe de recerca d'Oracle Fusion Cloud Customer Experience ( CX) i Gretchen Rubin, cinc vegades autora supervendes de The New York Times i creadora de podcasts.

Recurs Unsplash

L'informe, que recull l'opinió de més de 12.000 consumidors i líders empresarials de 14 països, revela que el 88% dels enquestats cerca noves experiències que el facin somriure i riure. Les persones prioritzen la salut (80%), les relacions personals (79%) i les experiències (53%) per ser més felices.

A més de la meitat (53%) dels enquestats els agradaria que els diners poguessin comprar la felicitat, i el 78% estaria disposat a pagar més per gaudir de la veritable felicitat.

Durant la pandèmia de COVID-19, el 89 per cent va intentar trobar la felicitat realitzant compres a través d'Internet i, si bé el 47 per cent va afirmar que rebre paquets els va fer feliços, al 12 per cent li costava recordar les compres realitzades a la xarxa.

" Hem passat per anys molt durs i la felicitat és un bé escàs a tot el món. Estem famolencs d'experiències que ens facin riure i somriure, i les marques poden ajudar. Per a les marques que tracten de contribuir a la felicitat del seu públic objectiu "El procés comença amb les dades i el coneixement dels seus clients. Només aleshores es pot aconseguir la barreja adequada d'humor, personalitat i experiència de marca que impulsarà la lleialtat dels clients i la promoció de la marca", ha comentat Gretchen Rubin.

"L'experiència de client segueix evolucionant, però al final del dia tot es redueix a una cosa: fer feliç el client. Són múltiples i molt diversos els factors que fan feliços els clients i en aquesta investigació decidim estudiar l'humor, en ser un dels que més matisos té.Tal com mostren els resultats, la majoria dels líders empresarials vol fer que els seus consumidors riguin més i entén que això constitueix un aspecte crític per consolidar una relació veritable. situar les dades al cor de la seva estratègia d'experiència dels clients", ha detallat Rob Tarkoff, executive vicepresident i general manager, Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX).