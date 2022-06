La presumpta víctima més jove de Jorge Ignacio PJ , suposat assassí de Marta Calvo , Arliene Ramos i Lady Marcela Vargas, ha afirmat davant el tribunal que jutja l'acusat que va concertar una trobada amb ell el desembre del 2018 en què va arribar a perdre el coneixement i no recorda ni si va mantenir relacions sexuals : "Em va donar cocaïna, vaig quedar inconscient i no sé quant de temps vaig estar així. Ell no va trucar a l'ambulància".

Així s'ha pronunciat la víctima, en qualitat de testimoni, davant del jurat que jutja Jorge Ignacio PJ, acusat de tres morts i d'intentar-ho amb vuit dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu del 2018 fins al 7 de novembre de 2019, data en què va morir l'última de les víctimes i el cadàver del qual no ha estat encara localitzat.

Jorge Ignacio s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual --tres com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions--; i un delicte contra la salut pública.

El presumpte assassí de Marta Calvo i de dos joves més, Jorge Ignacio Palma, conversa amb la seva advocada - Rober Solsona - Europa Press

Per la seva banda, els pares de Marta Calvo, que exerceixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades a la causa també reclamen aquesta pena. La defensa reclama l?absolució.

En aquesta jornada ha declarat la segona presumpta víctima de l'acusat , amb qui va quedar el 19 de desembre del 2018 en un habitatge d'Isabel la Catòlica de l'Ollería. La jove ha explicat que en aquell moment tenia 18 anys acabats de fer i que va conèixer l'acusat a través d'un lloc web on anunciava els seus serveis sexuals.

Jorge Ignacio, ha narrat, s'hi va posar en contacte i li va preguntar si podien fer una 'festa blanca', que era "consumir cocaïna", a què va accedir. Van quedar a València cap a la 1 de la matinada i ell la va recollir en un cotxe per traslladar-se fins a l'Ollería. A meitat camí va aturar el vehicle i li va oferir consumir cocaïna, a la qual cosa ella va accedir. Ell no va prendre res.

"Va aturar el cotxe i va treure una bossa de cocaïna molt gran, exageradament gran, que li ocupava les dues mans", ha descrit. Després, van continuar la marxa fins a arribar a un habitatge, on li va treure una copa de vi "preparada", amb l'ampolla oberta. "Estava exageradament amarga i no vaig beure gaire", ha dit.

Tot seguit li va oferir més droga i li va demanar mantenir relacions sexuals sense preservatiu. Ella es negava. En un moment determinat es va començar a trobar molt malament ia escoltar la música accelerada, de manera que li va demanar que el deixés seure perquè estava marejada.

Mentrestant, ell insistia a mantenir relacions sense protecció i que la víctima consumís cocaïna, droga que el va introduir a la seva llengua amb un dels seus dits sense que ella pogués reaccionar . Després va intentar posar-se-la a les seves parts íntimes però ella es va negar. "Em va dir que era molt divertit, que no passaria res i li vaig contestar que no volia", ha explicat.

La noia, segons ha explicat al tribunal del jurat, seguia trobant-se marejada i l'acusat va deixar d'estar "tan simpàtic" per tornar-se "seriós i amb la mirada freda". " Vaig accedir a prendre'm l'última droga perquè estava sent molt pesat i per veure si callava. Ja no recordo res més ", ha asseverat.

"Em vaig despertar --ha prosseguit-- i ell estava a sobre meu com donant-me bufetades a la cara. Em vaig aixecar del llit i quan em posaria dret vaig caure perquè no em funcionaven les cames. Ell em va aixecar, em va agafar mig als braços i em va portar fins al bany, on em va dutxar. Em va ensabonar i em va ajudar a sortir de la banyera perquè no era capaç de calcular la distància", ha dit.

Després, va tornar a la cambra i l'acusat li va comentar que havia estat inconscient. "Jo pensava que m'havia quedat adormida perquè no recordava res. Em va dir al principi que havia estat inconscient durant 20 minuts i quan li vaig preguntar que per què no havia trucat a l'ambulància em va dir que només havien estat cinc minuts ", ha exposat.

I ha afegit: "Em vaig quedar sorpresa perquè quan algú es queda inconscient crida a l'ambulància. No vaig entendre la reacció. També em va dir que havia convulsionat. Després em va preguntar si volia seguir i li vaig dir que no. Me'n va pagar 100 euros i vam marxar. ", ha assenyalat, per afegir: "Quan vaig arribar a València em vaig adonar que els 100 euros que m'havia donat me'ls havia tret abans del meu moneder".

La víctima ha afirmat que desconeix quant de temps va poder estar inconscient: "Vaig estar unes tres o quatre hores sense tocar el telèfon mòbil i això no era normal. Solia agafar-lo i tocar-lo per canviar la música o alguna cosa. Em va resultar estrany estar tant de temps desconnectada", ha narrat. "Crec que hi vaig estar com set hores. No era conscient del temps que havia passat", ha postil·lat.

Durant tot aquest temps, la jove ha manifestat que no va veure l'acusat ni beure ni consumir cocaïna . "No va beure ni el vi que em va portar. Ell portava una ampolla d'aigua. Tampoc recordo si vam mantenir relacions sexuals. Quan em vaig despertar estava nua i ell no portava la part de dalt però la de baix no me'n recordo", ha assenyalat.

TORNAR A CONTACTAR



L'any següent de passar els fets, l'acusat, a qui tenia bloquejat al telèfon mòbil, va tornar a intentar contactar-hi a través del seu correu electrònic, però mai va arribar a llegir el missatge.

Ha afirmat que ho va reconèixer gràcies als seus pares, a qui els havia explicat el que li havia passat aquella nit: "Els vaig explicar part del que m'havia passat i això els va recordar al cas de Marta Calvo i em van dir que veiés el cas. El vaig buscar per internet i ho vaig veure. Sabia que havia estat amb ell i, a més, als mails sortia el seu nom. Me'n recordava molt bé de la cara", ha afegit.

Com a conseqüència del que ha passat, la jove ha hagut de ser tractada per una psicòloga: "Vaig tenir molts problemes, malsons recurrents i necessitava suport per resoldre el tema, per no somiar ni pensar-hi", ha explicat.

UNA ALTRA 'FESTA BLANCA'



D'altra banda, a la sessió d'aquest dimecres també ha declarat una noia amb qui va contactar l'acusat el 10 de novembre del 2019, tres dies després de la desaparició de Marta Calvo. Ha afirmat que va tenir una conversa amb Jorge Ignacio per WhattsApp en què ell li va proposar una festa blanca.

"Li vaig dir que sí però no vaig concretar ni cita ni res", ha afegit, de manera que mai el va arribar a veure. Ha explicat que la Guàrdia Civil li va trucar per preguntar-li per aquesta conversa després d'haver rastrejat el mòbil de l'acusat i ella els va lliurar el telèfon. Ha indicat que l'acusat es mostrava molt empàtic i que el que ella entén per 'festa blanca' és consumir cocaïna si es vol, però en cap cas introduir-la a les parts íntimes.