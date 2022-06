Imatge de fitxer de la Ciutat de la Justícia de València - GVA

El Jutjat d'Instrucció número 1 de València ha citat a declarar dos alts càrrecs de la Generalitat després de la querella interposada per Advocats Cristians per considerar que una campanya de l'IVAM promou el 'chemsex'.

En una interlocutòria datada el 13 de juny i distribuïda aquest dimecres per l'associació, el jutge, una vegada rebuda la fiança de 150 euros de l'entitat querellant, admet a tràmit la querella i la té per personada a la causa.

Així mateix, cita els querellats --el director de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), Jesús Damián Martí i la directora de Salut Pública de la Generalitat, Ofelia Gimeno -- per prestar declaració amb assistència dels seus advocats el proper dia 13 de setembre a les 11.00 ia les 11.30 hores, detalla l?associació.

La Fundació Espanyola d'Advocats Cristians va interposar la querella al considerar que la campanya de l'institut públic promociona el chemsex --pràctica consistent a fer servir drogues per a activitats sexuals-- a les seves xarxes socials i "finançar una aplicació de contactes per fer aquesta pràctica".

La presidenta de l'entitat, Polònia Castellanos, assegura, en un comunicat, que “cal començar a dirimir responsabilitats”. Conductes i fets tan greus han de ser sancionats i condemnats”, diu.

"El comportament de la Generalitat Valenciana amb els menors és molt greu, i així ho demostra la petició d'imputació de Mónica Oltra per part de la Fiscalia. No obstant, ningú no posa fre a aquestes conductes que compten amb la complicitat tàcita per part de Ximo Puig", conclou.