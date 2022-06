Incendi de vegetació al poble d'Artesa de Segre (Lleida)

Unes 15 persones que viuen al nucli de la Clua, al municipi d' Artesa de Segre (Lleida), han estat desallotjats a causa de l'incendi de vegetació que s'ha iniciat cap a les 13 hores a la població de Baldomar, ha informat la regidora Maria Bernaus .

Segons les estimacions provisionals del cap dels Agents Rurals de Lleida, Llorenç Ricou, el foc ha afectat unes 50 hectàrees.

“Estem buscant allotjament, primer amb famílies i amics, i hem fet contactes per allotjar-los en algun establiment turístic de la zona ”, ha afirmat Maria Bernaus.

La regidora també ha explicat que l'ajuntament ha fet una crida als agricultors perquè col·laborin en les tasques d'extinció: "Necessitem més pagesos. Alguns ja han començat a llaurar ia passar cultivadors per fer tallafocs naturals".

Bernaus ha assenyalat que al municipi d'Artesa de Segre hi ha alguna masia confinada que no corre perill "per ara".

Els Bombers de la Generalitat tenen desplegades 61 dotacions, entre les quals nou mitjans aeris, per combatre les flames, que ja afecten la Serra del Montsec.