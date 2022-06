Mòbil, telèfon, smartphone

La Guàrdia Civil ha alertat la ciutadania a través dels seus comptes oficials en xarxes socials del retorn de l'estafa coneguda com l'estafa de l' anomenada perduda . Un mecanisme recurrent que fa que la persona enganyada acabi pagant més a la factura de telèfon.

El procediment que utilitzen els autors, ja un vell conegut, consisteix en una crida perduda d'un sol to amb un nombre desconegut el prefix del qual correspon a un altre país o pengen ràpidament una vegada es contesta perquè, en resultar desconegut l'origen de la trucada, es respongui retornant-la. El que l'usuari no sap és que realment està trucant a una centraleta que estableix una tarifació especial.

Com indica la Guàrdia Civil a l'avís, es recomana estar alerta a diversos prefixos per evitar situacions indesitjades, com és el cas del +355, que correspon a Albània, el +225 que es tracta d'un número procedent de Costa d'Ivori, el +233 associat a Ghana i el +234 de Nigèria.

En cas que no es tingui el número apuntat a l'agenda i mostri una extensió certament sospitosa, es pot cercar a Google informació sobre el mateix per comprovar-ne la procedència. Així és possible identificar números de dubtosa fiabilitat i evitar pagar de més per una trucada que no es volia fer.

Si per contra es rep una trucada sospitosa de qualsevol empresa propera, ja sigui el banc o la companyia d'assegurances, és recomanable comprovar-ne sempre la veracitat. Resulta perillós facilitar dades privades per telèfon, de manera que si una empresa demana dades personals o el número del compte bancari, és millor no facilitar-les.

FACUA-Consumidors en Acció aconsella als usuaris que si han estat víctimes d'una estafa d'aquesta mena denunciïn a Policia Nacional o Guàrdia Civil, reclamin a l'entitat bancària corresponent immediatament i acudeixin a l'associació perquè valori fer accions en defensa dels seus drets.