Una dona asseguda intentant combatre la calor amb el seu ventall @ep

Un total de 45 províncies de catorze comunitats autònomes tindran aquest dijous avís de risc (groc) o risc important (avís taronja) per altes temperatures màximes que poden arribar en alguns punts a 42 graus centígrads (ºC), dins de l'onada de calor que està afectant la Península i les Balears, segons pronostica l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que afegeix que les nocturnes també seran més altes del que és habitual.

Així, es lliuren d'aquesta situació d'avisos meteorològics les quatre províncies de Galícia, la Regió de Múrcia i les Canàries, així com bona part de la Comunitat Valenciana, encara que no tota.

En concret, tindran risc important (avís taronja) per temperatures molt altes Saragossa, Lleida i Badajoz que assoliran 41 o 42 graus ; Còrdova, Toledo, Jaén i Navarra, que arribaran a 40ºC; Osca, Terol, La Rioja, Madrid, on el mercuri pujarà a 39ºC.

A més tindran risc (avís groc) per calor estaran Ciudad Real, Jaén i Càceres, que arribaran als 39ºC; Balears (36-38ºC);



Sevilla, Jaén, Cadis, Granada, Burgos, Salamanca, Valladolid, Zamora, Àvila, Albacete, Conca, Guadalajara, Toledo, Almeria, Terol, Cantàbria, Lleó, Palència, Segòvia, Sòria, Conca, Barcelona , Girona , Àlaba i l'interior nord de València, que tindran 38ºC. Per valors de 34 a 36ºC tindran avís groc les províncies d'Astúries, Biscaia i Guipúscoa.

Precisament, aquest dijous predominaran sobre la Península els cels ennuvolats o amb intervals de núvols mitjans i alta i hi haurà nuvolositat d'evolució diürna que derivaran en xàfecs i tempestes a l'interior de Galícia i de la serralada Cantàbrica, així com als sistemes Central i Ibèric , Pirineus i muntanyes del sud-est i no es descarten del tot en altres zones planes.

A les Balears els cels estaran poc ennuvolats o clars mentre que a les Canàries els intervals ennuvolats afectaran el nord de les illes, mentre que estaran poc ennuvolat o clar al sud. També considera probable que hi hagi calima a la Península.

Tot i les abundants alertes per calor, les temperatures màximes baixaran al terç occidental peninsular i l'altiplà sud i pujaran a l'àrea cantàbrica i al nord-est de Catalunya.

S'espera que segueixin superant els 40 graus a la vall del Guadalquivir i és probable que s'arribi a punts de la vall de l'Ebre, sud d'Osca i Lleida. Les mínimes pujaran al nord-oest i centre peninsular i baixaran a l'oest d'Extremadura i d'Andalusia. A la resta del país hi haurà pocs canvis.

Finalment, el vent de Llevant bufarà a Alborán i el vent de component sud afectarà l'oest d'Andalusia; de component sud o de l'est arribarà a l'altiplà, mentre que predominaran els vents variables i fluixos en general a la resta de la Península i les Balears. A les Canàries predominaran els vents alisis amb intervals d'intensitat forta als canals entre illes.