Les urgències de l'Hospital del Mar estan totalment desbordades per atacs de calor provocats per les altes temperatures, a més d'un repunt de casos Covid. A les urgències de l'hospital, segons publica Nius, han arribat a coincidir 180 pacients alhora , i se'ls ha hagut d'atendre col·locant llits als passadissos de l'hospital.

Hospital del Mar @ep

"La saturació és crònica, però la de la setmana passada i aquesta està sent per sobre del que és habitual" , afirmen a Nius fonts del sindicat IAC-CATAC i CGT. El personal de l'hospital parla de "caos" i que la direcció "no sempre contracta personal de reforç" quan es produeixen aquestes situacions.

La direcció del centre ha confirmat aquesta situació, afirmant que la mitjana diària de pacients que atenen a urgències és de 250 i els últims dies ha arribat als 400.

Segons expliquen fonts de l'Hospital del Mar, aquest repunt està molt relacionat amb l'onada de calor, i és que molts dels pacients que han acudit al centre sanitari ho han fet per episodis de “desestabilització” provocats per les altes temperatures, que estan afectant especialment a la població més gran.

Des del compte de Twitter dels treballadors d'Urgències de l'Hospital del Mar reporten informació sobre la saturació al centre sanitari. Aquest dimarts van tenir 163 pacients a Urgències simultàniament, i un portava esperant 120 hores per rebre atenció.