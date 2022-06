Christine Lagarde, directora del BCE @ep

El Consell de Govern del Banc Central Europeu (BCE) ha decidit aplicar flexibilitat en la reinversió dels venciments de la cartera de deute corresponent al programa antipandèmia (PEPP) i ha encomanat accelerar el disseny d '"un nou instrument antifragmentació" dirigit a calmar les tensions als mercats de deute sobirà.

Al final de la reunió d'urgència d'aquest dimecres del Consell de Govern, convocat per discutir la situació de les condicions de mercat després del fort repunt de les rendibilitats exigides als bons de la zona de l'euro, el Consell del BCE ha reiterat el compromís per actuar contra els riscos de fragmentació. En el llenguatge econòmic, aquest gest s'entén com "donar flexibilitat" a les economies, però el que realment significa és que quan venci els diners invertits en deute alemany o francès, anirà destinat a comprar deute italià, espanyol o grec.

El BCE ha admès que la pandèmia ha deixat vulnerabilitats duradores a l'economia de la zona de l'euro que, de fet, estan contribuint a la transmissió desigual de la normalització de la política monetària entre jurisdiccions. D'aquesta manera, el Consell va decidir aplicar flexibilitat en la reinversió dels reemborsaments vençuts a la cartera del PEPP, per tal de preservar el funcionament del mecanisme de transmissió de la política monetària, una condició prèvia perquè el BCE pugui complir el seu mandat estabilitat de preus.

Així mateix, l'òrgan de govern del BCE va decidir encomanar als Comitès de l'Eurosistema pertinents, juntament amb els serveis del BCE, "que accelerin la finalització del disseny d'un nou instrument antifragmentació per examen pel Consell de Govern". Tot i no oferir nous detalls sobre aquest mecanisme per abordar futures crisis als mercats de deute sobirà, la representant alemanya al directori del BCE, Isabel Schnabel, subratllava ahir que l'organisme no "tolerarà" que es produeixi un increment desordenat de les primes de risc que suposi un risc per a la transmissió de la política monetària.

'UMBRAL DEL DOLOR' DEL BCE.



L'absència de detalls sobre aquesta nova eina antifragmentació que l'organisme té en preparació implica que probablement la pressió al mercat no desapareixerà fins a conèixer aspectes més concrets del mecanisme, si bé la convocatòria d'una reunió d'emergència ha servit per conèixer on és el 'llindar del dolor' per al BCE.

En aquest sentit, des de MFS Investment Management, Annalisa Piazza, analista de renda fixa, considera que, malgrat que l'anunci del BCE no va afegir gaire al que ja coneixem, implica un senyal clar que per a Lagarde l'actual no és un moment de "el que calgui", encara que el BCE mostra "on és el seu llindar de dolor". D'aquesta manera, l'anunci dels preparatius d'una eina antifragmentació suggereix que el BCE sent la necessitat de disposar d'una mica més "estructural" que permeti una transmissió fluida de la política i permeti normalitzar els tipus d'interès sense agreujar la fragmentació.

Per part seva, Víctor Alvargonzález, director d'estratègia i soci fundador de Nextep Finance, assenyala que des del BCE estan "ensenyant les dents" als inversors que aposten perquè es disparin les primes de risc . Tot i això, adverteix que el BCE no aturarà el procés fins que es vegi quines són les recomanacions d'aquests comitès i les accions concretes que estaria disposat a prendre.

Per part seva, Ulrike Kastens, economista per a Europa de DWS, destaca que, malgrat que el disseny d'aquest instrument no és del tot clar, l'anunci hauria de proporcionar un cert alleujament als mercats i també hauria de donar al BCE l'oportunitat de pujar els tipus d'interès de forma més ràpida i agressiva , ja que l'ampliació dels diferencials és limitada fins a cert punt.

"És probable que el BCE anunciï aquest nou instrument ja al juliol, quan podria augmentar els tipus d'interès bàsics per primer cop des del 2011", afegeix.