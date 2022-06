Arxiu - Contaminació sobre l'àrea metropolitana de Barcelona

La contaminació per partícules de l'aire resta 2,2 anys a l' esperança de vida mitjana mundial , o un total de 17.000 milions d'anys de vida, en relació amb un món que complís les directrius de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) , segons dades publicades aquest dilluns per l'Energy Policy Institute de la Universitat de Chicago (Estats Units).

Aquest impacte en l'esperança de vida és comparable al del tabaquisme, més de tres vegades el del consum d'alcohol i l'aigua no potable, sis vegades el VIH/sida i 89 vegades el dels conflictes i el terrorisme.

Durant el primer any de la pandèmia de COVID-19, l'economia mundial es va alentir . No obstant això, la mitjana anual de contaminació per partícules (PM2,5) a tot el món es va mantenir pràcticament sense canvis respecte als nivells del 2019.

Cada cop hi ha més proves que demostren que la contaminació de l'aire, fins i tot quan s'experimenta en nivells molt baixos, perjudica la salut humana . Això ha portat recentment a l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a revisar la seva directriu (de 10 ug/m3 a 5 ug/m3) per al que considera un nivell segur d'exposició a la contaminació per partícules, cosa que situa la major part del món (el 97,3% de la població mundial) a la zona insegura.

"Seria una emergència mundial si els marcians vinguessin a la Terra i ruixessin una substància que fes perdre més de 2 anys d'esperança de vida a la persona mitjana del planeta. És una situació similar a la que es dóna a moltes parts del món, excepte que som nosaltres els que ruixem la substància, no uns invasors de l?espai exterior", ha reflexionat un dels autors del treball, Michael Greenstone.

L'informe celebra que les "fortes mesures" contra la contaminació atmosfèrica als Estats Units i Europa han reduït "significativament" la contaminació per partícules . Però també adverteix que les noves dades sobre l'efecte de fins i tot els nivells baixos de contaminació en la salut revelen que ara els Estats Units i gairebé tots els països Europa [el 92,8% (enfront del 7,6%) i el 95, 5% (enfront del 47,2%), respectivament, no compleixen les noves directrius de l'OMS.

De fet, aquests investigadors apunten que si la contaminació s'ajustés als paràmetres de l'OMS, es podrien estalviar 68 milions d'anys de vida als Estats Units i 527 milions a Europa. En concret, els beneficis més grans es concentrarien en zones com el comtat californià de Papallona, amenaçat pels històrics incendis forestals dels últims anys, i Europa de l'Est.

ÀSIA: LA ZONA MÉS AFECTADA



Pel que fa al sud d'Àsia, l'informe apunta que "a cap regió del món no és més visible l'impacte mortal de la contaminació" . En aquesta zona, però, es produeix "més de la meitat de la càrrega de pèrdua de vida per la contaminació".

Calculen que els seus residents perdin uns 5 anys de vida de mitjana si persisteixen els alts nivells actuals de contaminació , i més a les regions més contaminades. Des del 2013, al voltant del 44 per cent de l'augment de la contaminació al món ha procedit de l'Índia, d'acord amb aquest informe.

Igual que el sud d'Àsia, es considera que gairebé tot el sud-est asiàtic (99,9%) ara té nivells insegurs de contaminació, amb un augment de la contaminació en un sol any de fins al 25% en algunes regions. Per això, estimen que els residents que viuen a les zones més contaminades del sud-est asiàtic, a les regions que envolten les ciutats de Mandalay, Hanoi i Jakarta, perdin entre 3 i 4 anys d'esperança de vida de mitjana.

ÀFRICA: "LA CONTAMINACIÓ ÉS UNA AMENAÇA COM LA MALÀRIA O LA SIDA"



De la mateixa manera, alerten que gairebé tota (més del 97%) la zona de l'Àfrica Central i Occidental es considera insegura segons les noves directrius de l'OMS. Aquests experts conclouen que els que viuen a les zones més contaminades poden esperar que la seva vida es redueixi fins a 5 anys de mitjana.

" La contaminació atmosfèrica és ara una amenaça per a la salut a l'Àfrica Central i Occidental tan important com les conegudes malalties mortals del continent , com el VIH/sida i la malària, ja que s'espera que l'ús de combustibles fòssils augmenti", recull el document.

XINA REDUEIX "DRÀSTICAMENT" LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA



El treball també dedica un extens apartat al cas de la Xina , els residents del qual podrien guanyar 2,6 anys d'esperança de vida de mitjana si el país complís les directrius de l'OMS. En qualsevol cas, l'informe assenyala que el país "ha reduït dràsticament la seva contaminació any rere any des que va imposar una guerra contra la contaminació el 2013".

L'any 2020 no va ser una excepció a la Xina. La contaminació es va reduir en gairebé un 40 per cent entre el 2013 i el 2020, afegint uns 2 anys a l'esperança de vida mitjana, i en aproximadament un 9 per cent del 2019 al 2020.

"Mentre que gran part del món ha vist un augment de la contaminació en els darrers anys, la contaminació mundial ha disminuït degut enterament a causa de l'impacte de la Xina des del 2013. Sense l'important descens de la contaminació de la Xina, la contaminació mitjana mundial hauria augmentat en aquest temps", conclou el document.