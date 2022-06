Caixer a Barcelona @ep

Un diagnòstic de l' Ajuntament de Barcelona ha detectat que els caixers a la via pública s'han reduït en un 40% entre el 2018 i el 2021, i que hi ha 18.722 persones més grans de 75 anys que el 2018 disposaven d'un caixer a menys de cinc minuts a peu i el 2021, no.

La regidora de Comerç, Mercats, Consum, Règim Intern i Hisenda de Barcelona, Montserrat Ballarín , ha explicat a la comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament d'aquest dimecres que han identificat zones de la ciutat sense caixers i han traslladat a les entitats bancàries instal·lar-los edificis públics, entre algunes de les mesures que el consistori estudia.

Tot i això, Ballarín ha avançat que no han tingut "massa receptivitat" per part de les entitats bancàries , mentre que la posició del consistori és que aquest és un servei que forma part de l'activitat d'aquestes entitats i no cal pagar la instal·lació de aquests caixers amb recursos públics, ha valorat.