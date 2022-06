Barcelona és una ciutat amb profundes arrels flamenques que no només ha il·luminat figures del cant i ball de primera categoria, sinó que a més compta amb un públic addicte i entusiasta que és el que dóna calor i vida a qualsevol actuació. Aquest és, sens dubte, el públic el que està acudint aquests dies al teatre Tívoli per gaudir amb Sara Baras i el seu nou espectacle Alma.

Teatre Tívoli. Ànima



L'”Ànima” de Sara Baras es manifesta polièdrica i mestitza perquè “és una abraçada enorme en què el flamenc abraça el bolero, i el bolero es deixa abraçar pel flamenc, per fer-se seguiriya, assolella, canya, garrotín, bulería… les formes, els colors i la sensualitat agafades de manera inexorable en un gir inesperat, la cadència feta giró, l'amor a sacs trencats, buit sobre la veu i la guitarra, ia les mans la màgia i als peus el destí. «Ànima» és una picada d'ullet constant, una aventura en els records de melodies que ens van acompanyar sempre”.



En el punt que el recorregut vital arriba al mig segle és quan millor es manifesta la maduresa d'una artistes com Sara Baras, cadascuna de les interpretacions de la qual constitueix una lliçó de flamenc en què mostra el seu domini dels diferents pals amb ple respecte a l'ortodòxia, però alhora amb prou imaginació com per produir una fusió integradora d'abastos insospitats que sorprèn i emociona.



Amb la protagonista de la funció hi ha el músic Keko Baldomero i Andrés Martínez a la guitarra, les veus de Rubio de Pruna i Matías López 'El Mati', Antón Suárez i Manuel Muñoz 'El Pájaro' a la percussió i Diego Villegas amb el saxofon , harmònica i la flauta. Tots ells contribueixen a fer d'“Ànima” un espectacle excel·lent, ple de força i energia, pletòric de bellesa visual i amb una indiscutible qualitat musical.