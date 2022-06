El Comitè Federal de Mercat Obert (FOMC, per les sigles en anglès) de la Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha decidit elevar els tipus d'interès del país en 75 punts bàsics, fins a un rang objectiu d'entre l'1,5% i l'1,75%, segons ha informat aquest dimecres.

Això suposa un increment 25 punts superior a les alces de 50 punts bàsics que havia estudiat el banc central nord-americà les últimes setmanes per a les properes reunions. A més, la Fed no escometia una pujada de tipus de 75 punts bàsics des del novembre del 1994, sota la presidència d'Alan Greenspan.

El FOMC de la Fed, reunit el 08/04/2019.

Aquesta decisió no s'ha pres per unanimitat. La presidenta del Banc de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, ha votat per una alça de 50 punts bàsics, mentre que la resta de membres del FOMC s'han alineat amb l'augment de 75 punts.

El Comitè ha assegurat que està "elevadament atent" als riscos que comporten la inflació . A més, ha alertat que les restriccions per fer front al Covid-19 que estan tenint lloc a la Xina probablement afectin de nou les cadenes globals de subministrament.

Així mateix, els banquers centrals continuen anticipant noves pujades en el preu dels diners a les seves futures reunions. D'altra banda, els plans de reducció del balanç s'han mantingut sense canvis. Entre el juny i l'agost, la reducció serà a raó de 47.500 milions de dòlars mensuals, mentre que passada aquesta data s'elevarà a 60.000 milions.

PREVISIONS ECONÒMIQUES



D'altra banda, la Fed també ha publicat l'actualització de les previsions macroeconòmiques, així com les estimacions dels membres sobre l'evolució dels tipus d'interès.

El 'dot-plot', o diagrama de punts, s'ha modificat de forma voluminosa respecte al març. El tercer mes del 2022, la majoria de membres del FOMC esperava que els tipus se situessin al tancament del 2022 entre l'1,25% i el 2%. Ara, però, tots esperen que almenys tanquin l'any per sobre del 3%. Amb vista al 2023, el consens de banquers centrals situa el preu dels diners per sobre del 3,5%.

La projecció central de l'institut emissor apunta que els tipus d'interès se situaran el 2022 entre el 3,1% i el 3,6%, davant del rang d'entre l'1,6% i el 2,4% estimat al març. Per al 2023, els banquers anticipen una forquilla d'entre el 3,6% i el 4,1%, davant del rang d'entre el 2,4% i el 3,1% de fa tres mesos.

Pel que fa a l'evolució macroeconòmica, la Fed n'ha empitjorat les perspectives. Així, ha reduït fins a l'1,7% el creixement del PIB del país el 2022, davant del 2,8% estimat al març. Per la seva banda, el creixement previst per al 2023 s'ha reduït en cinc dècimes, fins a l'1,7%, mentre que el 2024 s'ha reduït en una dècima, fins a l'1,9%.

Pel que fa a la desocupació, la Fed estima que el país tancarà l?any amb una taxa d?atur del 3,7%, dues dècimes més que l?estimada fa tres mesos. El 2023, la desocupació se situarà en el 3,9%, quatre dècimes més.

ATUR I INFLACIÓ



El mercat de treball nord-americà va crear 390.000 llocs de treball no agrícoles durant el mes de maig passat. Per part seva, l'atur es va mantenir en el 3,6%, mantenint així la recuperació laboral de forma sostinguda.

L'economia del país va experimentar una contracció del 0,4% del PIB el primer trimestre, segons la segona estimació de la dada publicada per l'Oficina d'Anàlisi Econòmica del Govern.

Així mateix, l'índex de preus de despesa de consum personal, la variable preferida per la Fed per monitoritzar la inflació, es va situar el mes d'abril passat al 6,3% respecte al mateix mes de l'any passat. La taxa mensual el primer mes de l'any va ser del 0,2%, set dècimes menys que el mes precedent.

La variable subjacent, que exclou del càlcul dels preus de l'energia i dels aliments per la seva volatilitat més gran, es va situar en el 0,3%, la mateixa xifra que al març, mentre que en taxa anual es va incrementar un 4,9 %, tres dècimes menys.