Bank of America s'ha convertit en l'accionista principal del Banc Sabadell. Aquesta entitat bancària estat-unidenca ha comprat el 6,323% de les accions, situant-se per davant de per davant de BlackRock o David Martínez.

Un dels edificis d'oficines del Banc Sabadell. Foto: Europa Press

L'operació s'ha conegut mesos després de la publicació de les dades del primer trimestre del 2022 del Banc Sabadell. L'entitat va anunciar uns beneficis de 213 milions d'euros, un 191% més que en el termini gener-març del 2021, quan aquestes xifres eren de 73 milions. Això s'explica per la millora dels marges de l'entitat i per l'ajustament de costos.

Aquests, doncs, són els primers resultats de César González-Bueno com a conseller delegat del Banc Sabadell. L'economista madrileny va substituir Jaume Guardiola en el càrrec a finals de l'any passat.