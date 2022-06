4.478 socis compromissaris del Barça estan citats aquesta tarda a una Assemblea General Extraordinària telemàtica clau per al futur de l'entitat que presideix Joan Laporta. L'economia del club, que passa per un moment crític, serà el gran tema a tractar.

Laporta, en una intervenció recent. Foto: Europa Press

"La situació del club és dramàtica, el deute és de 1.350 milions d'euros". Així es pronunciava Laporta fa menys d'un any, l'agost de l'any passat, quan presentava els números de la due dilligence encarregada per fiscalitzar la gestió de la junta de Josep Maria Bartomeu.

La realitat és que tot i que s'han fet passes per revertir la situació i esportivament hi ha hagut sortides que han fet que les despeses en salaris siguin menors (Messi i Griezmann) i renovacions a la baixa, el moment econòmic del Barça segueix sent molt delicat.

És per això que, després de l'informe del president, els dos punts de l'ordre del dia seran el de demanar permís als socis per vendre fins al 49,9% de Barça Licensing & Merchandising i de fins al 25% dels ingressos per l’explotació dels drets de televisió. "Són solucions que tenims per reflotar la situació del club. Si les aproven, passarem de l'UCI a planta i, més endavant, podrem sortir de l'hospital", va dir.

Cas de rebre llum verda per part dels compromissaris, la directiva de Laporta espera obtenir prop de 800 milions d'euros entre les dues operacions. Aquestes són les dues palanques econòmiques de les quals es parla des de fa temps des de la direcció del club, però que a la pràctica significa la venda de part del patrimoni del club durant un temps.