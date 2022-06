Fundada als Països Baixos el 1990, ISEA International ( International Symposium on Electronic Arts ) és una organització internacional sense ànim de lucre que fomenta l'intercanvi artístic en l'àmbit de l'art digital, electrònic, dels nous mitjans, netart, i altres camps experimentals que combinen pràctiques creatives amb la tecnologia. Aquest any Barcelona és la ciutat d'acollida d'aquest prestigiós festival que finalitza el 16 de juny, però diverses exposicions i intervencions que formen part del festival es podran veure fins més tard.

Es tracta d´un congrés impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i compta amb la col·laboració del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el centre d´art Santa Mònica i la New Art Foundation. Algunes entitats acolliran les 50 activitats, exposicions i esdeveniments que conformen la programació d'aquest any. Tot seguit, 140 presentacions d'experts, 45 presentacions institucionals, 40 xerrades d'artistes, 23 projeccions, 18 afiches i demos, 16 taules rodones, 13 tallers i 13 actuacions s'obriran al públic català.

El congrés compta amb la participació d?una miríada d?autors fascinants com Thierry Fournier (França, 1960); Monika Fleischmann (Karlsruhe, Alemanya, 1950); Wolfgang Strauss (Alemanya, 1951); Refik Anadol (Istanbul, 1985); Maurice Benayoun (Mascara, Algèria, 1957); Olga Goriunova (Ulan-Ude, USSR, 1977); Joan Fontcuberta (Barcelona, 1955); Christl Baur (Alemanya); Ricard Solé (Barcelona, 1962); Marnix de Nijs (Holanda, 1970); Noi MacMurtrie (New Mexico, 1961); Weidi Zhang (Xina, 1991); Analivia Cordeiro (Són Paulo, Brasil, 1954); Peter Weibel (Odessa, Ucraïna, 1944); Robertina Šebjanič (Eslovènia); Lauren Lee McCarthy (Boston, EUA); Eric Berger (Michigan, EUA); Joan Soler-Adillon (Catalunya); Andy Gracie (Regne Unit); Ariadna Parreu (Reus, 1982); Mario Santamaría (Burgos, 1985); Marcel·lí Antúnez (Moià, 1959); Josecarlos Flórez (Perú) i més.

El tema d'aquest any és 'possibles' i se centra en allò que és present però sense acabar. El congrés llança preguntes com «Com dibuixar nous Possibles per venir, i no només confirmar aquells que hi són esperant ser confirmats, experimentats i pensats, com Possibles que poden ser portats a l'existència en la nostra cosmovisió? Com passar del que és impossible, la faula o la utopia a mossegar directament la nostra realitat»? Les veus participants presentaran noves visions o produccions antigues que connecten amb la nostra realitat definida pel canvi climàtic i escalfament global, la robòtica i les biotecnologies, algorismes interns, intel·ligència artificial i ciència de dades. Aquests autors ens proposen maneres de gestar i pair mitjançant la fusió d'elements que prèviament semblaven contrastants o oposats.

Podeu consultar més informació sobre la iniciativa així com la programació completa