L’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta està vivint, durant aquest 2022, obres de millora d’instal·lacions i equipaments amb una inversió de prop de 6 milions d’euros. Això significarà una important renovació i modernització del centre.

El conseller Argimon. Foto: Salut

Les obres faran que s'incorporin als serveis del centre hospitalari una nova àrea de radiologia intervencionista, que es millori la planta de ginecologia i obstetrícia i que es construeixi un nou laboratori de reproducció assistida.

La nova àrea de radiologia intervencionista estarà a la planta baixa de l’edifici. L’obra va començar el mes d’octubre passat i està previst que finalitzi durant aquest estiu, de tal manera que entraria en funcionament durant l’últim trimestre. Els treballs consisteixen en la creació de tres noves sales de radiologia intervencionista, degudament aïllades per les radiacions que s’emeten durant el procés d’aquest tipus de proves. Una de les sales estarà destinada a diagnòstic i imatge, una a neurointervencionisme i una a procediments vasculars, tot i que aquests espais seran intercanviables en funció de la necessitat assistencial que hi hagi. En total, s'hauran invertit més de tres milions d'euros.

De forma paral·lela, a principis de març es van iniciar les obres de millora de la planta de ginecologia i obstetrícia, situada a la quarta planta. Els canvis més importants seran la reconversió de la gran majoria d’habitacions en individuals amb tot que cal per poder tenir cura del nadó dins el mateix espai sense que aquest hagi de deixar l’estança. Les obres, amb un pressupost pròxim als dos milions d'euros, estaran acabades durant la primavera de l'any 2023.

Per últim, s'està treballant en la creació d'un laboratori de reproducció humana assistida, que s’ubicarà a la planta soterrani de l’hospital. Tindrà dues zones diferenciades: una zona assistencial per l'atenció, preparació i tractament de les pacients i i la zona del laboratori pròpiament dit, on se situen quatre àrees (laboratori d'embriologia, el laboratori d'andrologia, el laboratori de criobiologia i la sala de criotancs per a l’emmagazematge de gàmetes i embrions). Els terminis amb els quals es treballen són que la reforma, amb una inversió pròxima al milió d'euros, es completi aquest estiu i que la nova unitat estigui operativa a principis de tardor.