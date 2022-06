La jove estudia al col·legi Betània Patmos. Foto: Betània Patmos

La Fundació Catalunya Europa i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona han guardonat l'alumna de l'escola Betània Patmos Alejandra Méndez amb el Premi Europa Jove pel seu treball de recerca 'The evolution of the Blue Economy blue into the green'.

El jurat ha valorat la "qualitat de la investigació, la profunditat d'anàlisi, la metodicitat i l'esforç personal", ha informat la Comissió Europea a Barcelona en un comunicat aquest dimecres.

A la primera edició del guardó hi han participat 58 alumnes de 52 centres i l'autora del treball premiat rebrà 700 euros i l'oportunitat de viatjar a Brussel·les per conèixer les institucions europees.