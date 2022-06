Jurat Premis Tiflos Ràdio i Televisió Fe López (Esports de TVE), Juan Antonio Paredero (Esports d'Antena 3), María Suárez (Esports d'El Comerç i EFE), Enmanuel Ramiro (Esports de Castella-la Manxa TV), Mayca Jiménez Durillo (Relleu), Purificació González (Catalunya Press), i Manuel Centeno (Esports La 8 Valladolid TV)./ @ONCE

Treballs periodístics publicats o emesos l'any 2021 a Elpais.com, ' Diario de Navarra ', TVE i Radio Nacional han estat els guanyadors de la XXIV Edició dels Premis Tiflos de Periodisme de l'ONCE, entre més d'un centenar de treballs presentats , i que s'han fallat aquesta setmana. Cada categoria obtindrà un premi de 9.000 euros.

Els premiats són els treballs 'Matar nadons per no considerar-los éssers humans' , publicat a www.elpais.com i presentat per Alejandra Agudo Lazareno i Álvaro García Coronado , en la categoria de Periodisme Digital ; el 'Diario de Navarra', per als periodistes Sonsoles Echavarren , pels seus reportatges sobre malalties invisibles; i Iván Benítez Fornies, pel treball titulat 'La llum d'Adriana', a la categoria de Premsa Escrita.

A Televisió, el premi ha estat per al programa 'De Seda i Ferro' de TVE, pels reportatges 'Al compás' , '1.000 días', 'Entre líneas', i 'Cómplices', mentre que a la categoria de ràdio, el guanyador ha estat 'Helen Keller: el món a les mans', elaborat per Luis Zaragoza, i emès al programa 'Documents RNE', de Ràdio Nacional.

A més, el jurat ha decidit fer dues mencions especials : a la categoria de Periodisme Digital per al treball 'Envellir en solitud, una xacra que afecta 60.000 persones a les Canàries', presentat per Nayra Bajo de Vera , i publicat a periodisme.ull. és, diari digital de l'alumnat de ciències de la comunicació de la Universitat de La Laguna (Tenerife); i una segona menció especial per al reportatge 'Art: efectes secundaris a la comunitat' , de Beatriz Rodríguez González , emès per la Televisió Pública de Canàries.

PERIODISME DIGITAL

Jurat Premis Tiflos Periodisme Digital : Marcos Ruiz Baños (Aragó Radio), Luis Fraga (expresentador d'Informatius d'Antena 3), Emilio de Benito (ex redactor del diari El País i col·laborador de Llorente i Cuenca), i Celeste López (La Vanguardia) / @ONCE

A Periodisme Digital, el Jurat declara guanyador al treball ' Matar nadons per no considerar-los éssers humans ', publicat a www.elpais.com i presentat per Alejandra Agudo Lazareno i Álvaro García Coronado . El jurat ha destacat el valor de la història en si mateixa, amb un vídeo impactant, amb dades terribles i desconegudes per a la majoria, procedents d'un país africà, i amb un tracte impecable de les imatges i els textos, cosa que el fan molt empàtic.

Els membres del Jurat de Periodisme Digital fan una menció especial al treball 'Envellir en solitud, una xacra que afecta 60.000 persones a les Canàries', presentat per Nayra Bajo de Vera, i publicat a periodismo.ull.es, i destaquen que el fet d'estar publicat en un mitjà universitari no impedeix que estigui molt ben elaborat i documentat, a més de presentat per una alumna, cosa que representa, per al jurat, un al·licient per al futur de la professió periodística.

El jurat de la categoria de Periodisme Digital ha estat format per Marcos Ruiz Baños (Aragó Radio), Luis Fraga (expresentador d'Informatius d'Antena 3), Emilio de Benito (ex redactor del diari El País i col·laborador de Llorente i Cuenca), i Celeste López (La Vanguardia).

PREMSA ESCRITA

En la categoria de Premsa Escrita, el jurat destaca els treballs que mostren la realitat de certes malalties considerades 'invisibles', presentats per Sonsoles Echavarren Roselló ; i el treball titulat 'La llum d'Adriana ', presentat per Iván Benítez Fornies. En tots dos casos es tracta de periodistes que publiquen els seus reportatges al ' Diario de Navarra'.

El Jurat destaca la tasca dels dos periodistes per acostar la realitat de les persones amb certes malalties i altres, amb discapacitat, als seus lectors. Són treballs molt continuats en el temps, que demostren a més la implicació dels dos professionals amb aquesta realitat, i del propi mitjà.

El jurat de la categoria de Premsa Escrita l'han format Cristina Velázquez (Europa Press), Adaya González (Agència EFE), Ramiro Navarro (Grup Joly), Maite Antona (Agència Servimedia), i Carolina García Selfa (responsable de Comunicació d'Institut Oftalmològic) Fernández Vega).

TELEVISIÓ I RÀDIO

En la categoria de Televisió, el jurat premia el programa 'De Seda i Hierro', de TVE, pels reportatges 'Al compás', '1.000 días', 'Entre líneas', i 'Cómplices'. El Jurat destaca que els protagonistes expliquen les seves històries més privades i aconsegueixen mantenir l'atenció: desdramatitzen la realitat que expliquen i condueixen la ciutadania cap a la normalitat d'aquestes persones mitjançant una bona construcció, relat, tensió i emoció.

Els membres del Jurat de Televisió fan una menció especial al treball 'Art: efectes secundaris a la comunitat' , de Beatriz Rodríguez González, emès per la Televisió Pública de Canàries, pel seu gran treball d'explicació de la integració de les persones protagonistes a través de l'art, i per ser una feina ben feta en què els protagonistes expliquen les seves sensacions.

A la categoria de Ràdio, el jurat ha decidit que el Premi Tiflos és per al treball 'Helen Keller: el món a les mans', elaborat per Luis Zaragoza, i emès al programa 'Documents RNE', de Ràdio Nacional d'Espanya.

El Jurat destaca que està molt ben documentat, que parla de les persones amb sordceguesa amb la imatge de la coneguda nord-americana, amb un ús molt destacat del so, que és molt important a la narració. Consideren que la feina t'introdueix a la realitat d'aquestes persones, et porta a buscar més dades de la protagonista, atrapa l'oient, i tot això amb una qualitat espectacular, que li fa fàcil escoltar.

El jurat de les categories de Ràdio i Televisió va estar format per Fe López (Esports de TVE), Juan Antonio Paredero (Esports d'Antena 3), María Suárez (Esports d'El Comerç i EFE), Enmanuel Ramiro (Esports de Castella-la Manxa TV), Mayca Jiménez Durillo (Relleu), Purificació González (Catalunya Press), i Manuel Centeno (Esports La 8 Valladolid TV).

Els Premis Tiflos de Periodisme Social de l'ONCE valoren l'enfocament de periodisme social aplicat a tota l'actualitat i els valors relacionats amb la inclusió de les persones amb discapacitat a qualsevol realitat quotidiana. Els guanyadors són decidits exclusivament pels periodistes que componen els diferents jurats, atès que l'organització no té vot.