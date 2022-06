El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista pujarà aquest dijous un 3,15% respecte a aquest dimecres, el segon dia d'aplicació de l'anomenada 'excepció ibèrica' per topar el preu del gas natural per a la generació d'electricitat, superant la cota dels 170 euros per megavat hora (MWh).

El preu del consum torna a pujar. Foto: Arxiu

El preu màxim de la llum per aquest 16 de juny es registrarà entre les 10 i les 11 de la nit, amb 210,44 euros/MWh, mentre que el mínim serà entre les 3 i les 4 de la tarda, amb un preu de 150 euros.

No obstant això, a aquesta xifra se li ha de sumar la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cogeneració i als cicles combinats. Aquest càrrec, que es calcula de manera horària, s'ha disparat per a dijous a una mitjana de 88,2 euros/MWh, davant els 59 euros/MWh d'ahir, i els consumidors beneficiaris de la mesura han de ser abonats, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

80% MÉS CARA QUE FA UN ANY

Si mirem les xifres de fa un any, el preu mitjà de l'electricitat de 170,81 euros/MWh per a aquest dijous serà un 80,5% més car que els 94,63 euros/MWh del 16 de juny del 2021.

Els preus del pool repercuteixen directament en la tarifa regulada (l'anomenat PVPC), a la qual estan acollits gairebé 11 milions de llars al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament al mercat lliure. De fet, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha constatat que el 2021, en el marc de l'espiral alcista de l'energia, al voltant d'1,25 milions de persones van passar del PVPC a una tarifa al mercat lliure a preu fix.