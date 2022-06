Incendi a Artesa de Segre (Lleida). - BOMBERS

El director general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, Joan Delort , ha valorat aquest dijous que els Bombers de la Generalitat afronten "la tempesta perfecta" per la simultaneïtat de grans incendis a Catalunya, amb tres de rellevants en actiu: a Artesa de Segre (Lleida), a Corbera d'Ebre (Tarragona) ia Castellar de la Ribera (Lleida).

Ho ha dit en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en què ha explicat que hi ha uns 400 bombers desplegats per aquests focs i ha constatat que per ara “cap no està en fase de control ni estabilitzat”: al contrari, no creu que cap es pugui controlar aquest dijous.

L'incendi a Artesa de Segre ja ha afectat unes 1.000 hectàrees i Delort creu que pot perjudicar "uns quants milers més" d'hectàrees ; en concret, els Bombers estimen que aquest foc té un potencial de 20.000 hectàrees.

Delort ha explicat que aquest incendi afecta una zona amb "una orografia de molt difícil accés" per als bombers, i creu que el foc probablement no estarà apagat aquest dijous ni divendres.

Ha dit que l'incendi de Corbera d'Ebre és el que té més "posat el peu al coll", tot i que ja passa de les 300 hectàrees cremades i preveu que els bombers hauran de treballar-hi almenys fins demà.

L'incendi de Castellar de la Ribera també ha superat les 300 hectàrees cremades i Delort ha exposat que la preocupació que tenen durant les properes hores és la previsió de tempesta seca , que ja es va donar dimecres a la tarda: “Totes les prediccions són que ho tornarem a tenir però amb menys intensitat, i divendres a la tarda amb encara menys intensitat”.