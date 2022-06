Agents de Mossos d'Esquadra participen en un dels 37 vehicles realitzats per desmantellar "una de les xarxes criminals més grans" a Catalunya, dedicada al cultiu i tràfic de cànnabis - MOSSOS D'ESQUADRA

Els Mossos d'Esquadra i el Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària han desarticulat "una de les xarxes criminals més grans" a Catalunya, dedicada al cultiu de marihuana ia la seva comercialització en altres regions europees, amb capacitat per produir anualment 1.275 quilos d'aquesta droga.

En una macrooperació policial desenvolupada a diversos municipis catalans el 24 de maig van detenir 56 persones --un 90% dels quals no tenia antecedents policials-- i van fer 37 registres, ha informat la policia catalana en un comunicat d'aquest dijous.

També van desmantellar 24 plantacions, van intervenir més de 22.600 plantes i 166 quilos cabdells preparats per a la venda i van confiscar un total de 225.765 euros en efectiu, una escopeta, un revòlver amb munició real, una pistola d'aire comprimit i diferents armes blanques.

Els investigadors calculen que l'organització tenia capacitat per produir 1.275 quilos de cànnabis a l'any, el preu de venda de la qual pujaria els 3,1 milions d'euros , segons han conclòs en base a les plantes confiscades, i han destacat que al nord d'Europa el valor de mercat “es multiplica per 3 o per 4”.

La investigació es va iniciar el maig del 2021 per l'avís d'activitats possiblement delictives a una nau de Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) i l'ha tutelat el Jutjat Central d'Instrucció 1 de l'Audiència Nacional.

Al dispositiu també hi van participar una cinquantena de tècnics d'Endesa, que van concloure que a 28 de les 29 ubicacions investigades hi havia irregularitats, i van xifrar en un milió i mig d'euros el valor de l'energia defraudada.

REPARTITS PER CATALUNYA



Els cultius de l'organització criminal desmantellada estaven repartits per tot Catalunya per "mantenir activa l'estructura productiva i distribuïdora en cas d'una intervenció policial de caràcter local".

Totes elles pivotaven sobre "la figura d'un electricista professional", que les vinculava a estacions de subministrament i dissenyava les instal·lacions de reg i il·luminació, que combinaven sistemes d'il·luminació habituals amb altres de menys freqüents, per exemple amb llums led.

S'ubicaven en immobles llogats de manera legal per valor de 1.500 i 2.500 euros i eren dirigits per "jardiners" vinguts de l'estranger especialment per mantenir-los i protegir-los, que vivien controlats i en condicions molt precàries.

"REPETICIÓ DE PATRONS"

La policia catalana ha subratllat que "el negoci de la cànnabis continua arrelant amb força a Catalunya" i ha assenyalat que en un primer moment els grups criminals internacionals es dediquen a adquirir la droga, en considerar-la un mercat ideal, per després passar a cultivar-la.

Ha explicat que les organitzacions utilitzen l'adquisició legal de propietats i negocis per blanquejar els diners obtinguts i que part dels beneficis s'inverteixen a l'estranger.