Un matrimoni de 64 anys de nacionalitat boliviana han mort calcinats a l'incendi d'un habitatge iniciat aquest matí en un edifici del madrileny districte de Villaverde, ha informat una portaveu d'Emergències Madrid .

Arxiu - Moren calcinats dues persones a l'incendi de casa seva a Villaverde - EMERGÈNCIES MADRID - Arxiu

El foc, les causes del qual encara es desconeixen, ha començat poc abans de les 8 hores d'aquest dijous a la cinquena planta del carrer Alianza número 10, al barri dels Àngels . L'incendi ha quedat confinat en aquest habitatge, però el fum ha afectat també els veïns de la sisena i última planta i dels confrontants.

Fins al lloc hi han acudit cinc dotacions de Bombers de l'Ajuntament de Madrid, que han extingit l'incendi des de dins, una feina molt complicada a causa de les altes temperatures. Allà han trobat una parella, que han baixat al descans d'una tercera planta per ser atesos pels sanitaris del Samur-Protecció Civil.

L'home presentava cremades de tercer grau a tot el cos i ella cremades al tercer grau al 50 per cent del seu cos i també a les vies respiratòries. Els facultatius no han pogut més que certificar les seves morts . També hi han intervingut tres bombers per la calor i tres veïns per crisis d'ansietat.

La Policia Nacional ha acudit a la zona i s'encarrega de la investigació dels fets. A priori, les morts estan relacionades amb el foc. L'habitatge ha quedat totalment calcinat. La resta dels veïns, que van desallotjar els seus ja han tornat a casa seva.