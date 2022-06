Saló Eròtic de Barcelona

La pandèmia ha afectat totes les manifestacions de la vida, fins i tot aquelles que més arrelament havien adquirit els últims anys, com és el cas del Saló Eròtic de Barcelona, que va haver de deixar de celebrar-se durant els tres últims anys. Torna de nou a partir d'avui dijous dia 16 de juny al Pavelló Olímpic de la Vall d'Hebron amb renovades brides i amb un dues notes dominants: un fort accent feminista -la seva extensa programació que ha estat comissariada per dones- i el propòsit de reivindicar la normalització dels cossos no normatius. Així ha quedat de manifest en el vídeo promocional que intenta trencar esquema i tabús perquè posa en relleu una qüestió que durant segles ha estat oculta quina és la de la fragilitat masculina.

Potser el que crida més l'atenció d'aquesta nova edició sigui la presència de certes pràctiques minoritàries o poc conegudes, com la sexualitat tàntrica, el shibai o el BDSM, així com la creació d'un espai de més intimitat reservat per al sexe en directe i una àmplia oferta de 120 hores d'actuacions per a la qual es compta amb la participació d'acreditades estrelles, tals com Apolonia Lapiedra, Cristian Suescum, Yasmina d'Haro, Jimmy Bud, Aghata Fox, Raún Galeo, Camil·la Palmer Mascle Factory, Samantha Garmendia, Sheila Ortega o Cherry Ballantines , per citar només uns noms. Aquestes actuacions inclouran disciplines com el pole dance, l'acrobàcia o el twerking. També hi haurà un espai per a la realitat virtual, centrat en el body painting i el grafit.

A això cal sumar més d'un centenar d'accions formatives que es desenvoluparan a càrrec de dones, comissariades per Monste Iserte, a tres aules i en què es tractaran qüestions com la gestió del desig sexual, les relacions poliamoroses i les expectatives que genera el porno. Sumeu-vos un cicle de cinema de temàtica sexual organitzat pel Sex Education Film festival amb exhibició de, entre altres, “A better porn”, “Elsa” o “A prendre per cul les calces”; una àrea de tatuatges; i una zona per a l'exhibició d'art eròtic on s'exposaran fotos, escultures i il·lustracions i on els visitants podran fer una escultura dels seus propis genitals.

Marina Salazar, que va dissenyar l'actuació de Rigoberta Bandini al Benidorm Fest, ha estat la creadora del cartell la imatge del qual intenta mostrar la finalitat feminista i inclusiva d'aquesta manifestació.

A la presentació prèvia del Saló hi va haver una representació de dones que exerceixen professionalment l'activitat sexual venal i que, davant la possible regulació legal de la mateixa en un sentit abolicionista, reclamen el seu dret a prosseguir-la sense traves, però en tot cas amb ple respecte a la seva llibertat i amb plenes garanties laborals, fet que implica el reconeixement de la seva reivindicació a la seguretat social ia la jubilació.

El Saló romandrà obert avui dijous de 16 a 01 hores, el divendres 27 de 16 a 01, el dissabte 18 de 12 a 01 i el diumenge 9 de 12 a 21 hores.