Pablo Aguado durant la correguda del Diumenge de Resurrecció a la plaça de bous de la Reial Mestrança de Cavalleria de Sevilla @ep

El Tribunal Suprem de Mèxic ha anul·lat aquest dimecres un decret llei de l'estat de Nayarit, a l'oest del país, amb què es considerava les corregudes de bous i les baralles de galls com a part del patrimoni cultural immaterial.



La Segona Sala del suprem mexicà ha precisat que la facultat per emetre aquest tipus de declaracions sobre el patrimoni cultural correspon al Govern Federal, i no així als estats que conformen el país, segons la seva interpretació de la Constitució de Mèxic ia la Llei General de Cultura i Drets Culturals.



Per això, el Tribunal Suprem de Mèxic ha classificat com a inconstitucional el decret aprovat per l'estat de Nayarit, i no ha donat per vàlid que es consideri patrimoni cultura a "la festa taurina" i les baralles de galls.



D'altra banda, la sala ha destacat que en aquest cas no s'ha dictaminat sobre si han de ser prohibits legalment aquest tipus d'esdeveniments, ja que com explica, "això és una qüestió que no va ser plantejada en el judici d'empara".



Aquesta notícia té lloc diversos dies després que un jutge federal de Mèxic ordenés divendres passat la suspensió de manera indefinida de les curses de bous a la plaça de Mèxic, situada a Ciutat de Mèxic i reconeguda com la plaça de bous més gran del món, després hagués estat provisionalment tancada des del 28 de maig passat.