El subdirector i cap operatiu dels Bombers de la Generalitat, David Borrell , ha explicat que preveuen que aquest dijous es reprodueixin més tempestes seques com les d'aquest dimecres que van provocar altres focus als incendis d'Artesa de Segre (Lleida), Castellar de Ribera (Lleida), on és la hipòtesi de la causa, i Corbera d'Ebre (Tarragona).

El conseller dInterior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena.

Ho ha dit aquest dijous en declaracions als mitjans, des del Complex Central de Bombers de Bellaterra (Barcelona), amb el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en què ha manifestat: "Esperem que no passi, però és una possibilitat" .

Ha explicat que durant aquest dijous intentaran estabilitzar l'incendi de Corbera d'Ebre -que ha afectat unes 400 hectàrees- i Castellar de Ribera -unes 322 hectàrees-, i envoltar el d'Artesa de Segre -que n'ha cremat 940 hectàrees--.

Ha detallat que a l'incendi d'Artesa de Segre el flanc esquerre "propaga lliurement", com han establert al pla de Bombers, i que la idea és que el flanc dret no avanci i no es propagui fins a les 20.000 hectàrees potencials.

EVITAR NOUS FOCS



Així mateix, ha assegurat que un dels principals objectius és evitar que "cap nou incendi es desenvolupi i es faci gran per evitar tenir més complicacions i més problemes".

Per la seva banda, Elena ha explicat que l'incendi amb la situació més perimetrada és el de Corbera d'Ebre , i que al de Castellar de la Ribera --del qual la principal hipòtesi d'inici és un llamp-- segueix a la "mateixa situació crítica, amb moltes rebrots, per les hores delicades de màxima calor".

Elena ha tornat a fer una crida a la prudència ia l'autoresponsabilitat dels ciutadans per les properes onades de calor a Catalunya, a causa de les altes temperatures, la sequera i les poques pluges dels darrers mesos.

Ha agraït al conjunt de ciutadans que estan ajudant i col·laborant amb els bombers: "És molt important que ens focalitzem no en els tres incendis que controlen els dispositius de seguretat i emergències, sinó al conjunt de territori perquè no apareguin nous incendis", ha afegit.

Aquest dijous al matí, el president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha presidit el Consell Assessor del Pla Infocat, que ha comptat amb la participació dels alcaldes d'Artesa de Segre, Castellar de la Ribera i Corbera d'Ebre, a més de delegats territorials del Govern i de directors generals.

NIVELL 2 PLA ALFA A 27 COMARQUES



El cos d'Agents Rurals ha activat el nivell 2 del Pla Alfa a 27 comarques de Catalunya per l'elevat perill d'incendi forestal, a causa de les altes temperatures i les baixes humitats.

El Pla Alfa és el procediment operatiu establert per definir les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis, davant situacions de perill d'incendi forestal.