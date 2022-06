El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha confiat aquest dijous que la pujada del 15% a les pensions no contributives ia l'Ingrés Mínim Vital (IMV) s'estengui fins a finals d'any, com a part de la pròrroga de les mesures econòmiques per fer front a l'impacte de la guerra a Ucraïna.

El ministre dInclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá.

L'IMV ja comptava amb un increment addicional del 15% contemplat al decret del març i ara pretenen replicar aquest augment en les pensions no contributives, amb un "disseny anàleg" al dels beneficiaris de l'IMV.

" Estem treballant, però el reial decret encara no està acabat. L'horitzó és que les mesures de protecció social s'estenguin fins a final d'any ", ha dit el ministre a la roda de premsa de presentació de l'avenç de les dades d'afiliació del juny .

Escrivá també s'ha referit al projecte de llei de plans de pensions d'empresa, que ja compten amb el vistiplau del Congrés i han de passar ara el tràmit al Senat. El ministre ha assenyalat que el text està "en conversa amb els grups parlamentaris", i per això encara no té "informació precisa" sobre això.

Quant a l'adequació de les bases màximes de cotització de les pensions, Escrivá ha recordat que és una qüestió que apareix dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a la segona fase de l'àmbit de pensions.

La intenció de la Seguretat Social és iniciar el diàleg social sobre aquest tema el proper mes, un cop hagin conclòs les converses amb els autònoms per a la modificació del sistema de cotització.