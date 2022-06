Un grup de persones durant la quarta jornada del Festival Primavera Sound Barcelona, a Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

La Plataforma Stop Concerts i el Moviment Diagonal Mar han denunciat aquest dijous els tinents d'alcalde Jaume Collboni (PSC) i Jordi Martí (BComú), i el regidor del districte de Sant Martí, David Escudé (PSC), per “l'alta contaminació acústica" del Primavera Sound, segons han explicat en un comunicat conjunt.

La denúncia s'ha registrat al Jutjat de Guàrdia de Barcelona, i lamenta la contaminació acústica que "se sofreix reiteradament a l'entorn dels habitatges a prop del Parc del Fòrum" durant els dies en què se celebra el festival.

La plataforma ha explicat que han interposat la denúncia a Escudé "com a màxim responsable de l'adjudicació de les autoritzacions per als festivals musicals que se celebren al Parc del Fòrum de Barcelona".

En el cas de Collboni, l'han denunciat per presidir l'empresa BSM com a gestora dels espais del Parc del Fòrum, i al titular de Cultura, Jordi Martí, per presidir l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), “entitat pública encarregada de programar diferents esdeveniments a Barcelona, entre els quals els que afecten el Parc del Fòrum”.

"Després d'haver mantingut moltes vegades, al llarg dels anys, reunions amb responsables de l'Ajuntament i promotors d'esdeveniments musicals, advertint-los de les contínues molèsties per soroll que ocasionen els concerts a l'aire lliure, al Parc del Fòrum, i de no haver obtingut cap resposta a les reiterades queixes, no hem vist obligats a demanar empara a la justícia”, han argumentat.

A més, han dit que començaran una campanya divulgativa entre altres entitats dels barris, comunitats veïnals i comerços tradicionals per explicar la situació i "seguir sumant aquelles persones que es puguin sentir afectades per aquesta problemàtica".